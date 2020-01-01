Galaxy M01通过Wi-Fi认证：运行安卓10

据外媒 SamMobile 报道，三星即将推出的另一款廉价手机 Galaxy M01 已经出现在 Wi-Fi 联盟认证网站上。关于这款手机规格的细节仍有待透露，但在 Wi-Fi 联盟上的上市表明至少会有两款不同的型号，最重要的是它们将运行 Android 10 系统。据 SamMobile 报道，Galaxy M01 将配备 3GB RAM 和主频在 2GHz 左右的高通芯片。由于它是一款入门型号产品，因此可能会搭载骁龙 400 系列芯片。今年早些时候，三星悄悄地推出了另一款廉价的智能手机 Galaxy A11，它同样有两个版本。其内部搭载了八核处理器，2GB 或 3GB RAM（取决于所售区域）以及 4,000mAh 电池。正面是一块 6.4 英寸的 TFT 显示屏，只有 32GB 的内部存储空间。去年的三星 Galaxy M20 系列采用了 2GB 或 3GB RAM，高达 64GB 的存储空间，令人印象深刻的 5,000mAh 电池以及 6.3 英寸 TFT 显示屏。消息人士称这款 GalaxyM 家族新成员专为印度、斯里兰卡、尼泊尔和俄罗斯等市场而打造。