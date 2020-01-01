为帮助学校适应远程学习苹果推出新的工具

随着世界各地的学校需要适应远程学习，苹果宣布了一些旨在简化向远程学习过渡的新工具。包括与 Apple 专业学习专家和新的 Apple Education 远程学习视频系列一起免费提供 30 分钟的一对一虚拟辅导课程。免费提供与 Apple 专业学习专家的虚拟一对一辅导课程，以帮助教育工作者改善在线教学和工作流程的方法。希望设置课程的教育者可以将电子邮件发送至苹果的相关邮箱，以请求辅导课程。苹果有 100 多名准备与教师一起工作的教育工作者。苹果还发布了一个新的基于视频的培训系列，以帮助学校进行远程学习。这些视频旨在帮助教师使用其苹果设备的内置功能为学生提供远程学习。现在可以观看前两集，并将很快添加新的视频。截至目前，所有视频均以英语提供，带有英语字幕。其他语言的隐藏式字幕也即将推出。