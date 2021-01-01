奥组委主席：东京奥运应在明年6-9月举办

东京奥运会已经宣布因为疫情而延期，今年将是奥运历史上首次因为非战争原因而延期，东京奥运不得不变为东京奥运 2021（虽然官方名称依然会叫“东京奥运 2020”）。那么东京奥运会具体会在明年的什么时候举办呢？据东京奥组委主席森喜朗日前表示东京奥运会不可能在春天举行，举办时间应该在 6 月到 9 月之间。森喜朗是在接受日本电视台采访时作上述表示的，他说：“奥运会应该是在夏天举行，因此我们认为应当在 6 月到 9 月之间举行。”这位 82 岁的日本前首相还说，夏天举行还有一个好处，就是能够为筹备留下足够的时间。虽然没有取消，但奥运会的延期将会给日本带来巨大的经济损失，多家日本媒体推测，东京奥运会推迟举行造成的直接经济损失约为 60 亿美元。