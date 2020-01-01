索尼发言人：PlayStation 5会如期上市

今年无论是对于索尼还是微软的主机业务来说都是非常重要的一年，因为两家巨头都会在年底发布最新的游戏家用主机。不过由于疫情的影响，玩家们都担心两款主机是否能够顺利出货。上周，有消息来源显示 PlayStation 5 仍将于 2020 年假日购物季上市 —— 不过现在，外媒再次得到了索尼官方的证实。在彭博社一篇有关索尼财务预测的报道中，该公司发言人表示，疫情不会对次世代 PlayStation 5 游戏主机在年底的发布产生任何显著的影响。需要注意的是，虽然本次疫情对视频游戏产业的影响可能不如其它行业那么大，但还是有一些工作室放出了游戏可能跳票延期的警告。如今得到索尼官方的确认，相信会给不少玩家打上一剂强心针。