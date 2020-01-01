索尼发言人：PlayStation 5会如期上市

乔纳森森森 发表于: 03-28 14:21:31
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应该不会因为疫情而跳票。
今年无论是对于索尼还是微软的主机业务来说都是非常重要的一年，因为两家巨头都会在年底发布最新的游戏家用主机。不过由于疫情的影响，玩家们都担心两款主机是否能够顺利出货。
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上周，有消息来源显示 PlayStation 5 仍将于 2020 年假日购物季上市 —— 不过现在，外媒再次得到了索尼官方的证实。在彭博社一篇有关索尼财务预测的报道中，该公司发言人表示，疫情不会对次世代 PlayStation 5 游戏主机在年底的发布产生任何显著的影响。

需要注意的是，虽然本次疫情对视频游戏产业的影响可能不如其它行业那么大，但还是有一些工作室放出了游戏可能跳票延期的警告。

如今得到索尼官方的确认，相信会给不少玩家打上一剂强心针。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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zoumingyang520
沙发
如期上市.限量供应.哈哈
2小时前
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ms.mj
板凳
然而首发没什么游戏！！！
2小时前
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caomin3048
地板

等xbox

1小时前
来自 iPhone 11 Pro
没海喜欢浪
4 楼

等switch pro，等ps6，等XBOX 720

1小时前
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鬼鲛33
5 楼
说好的 血缘2呢 骚尼？
1小时前
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纪金梁
6 楼

坐等Pro

49分钟前
来自 iPhone 11 Pro Max
暴打你狗头
7 楼

反正不卖

23分钟前
来自 iPhone 11