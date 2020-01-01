苹果和美政府合作发布COVID-19网站和应用

苹果公司今天宣布已经发布了一个新的 COVID-19 网站和 iPhone 应用，其中包括一个筛查工具以及其它的资源，以帮助人们在新型冠状病毒传播过程中及时了解情况并采取适当措施来保护自己的健康。苹果将与美国疾病预防控制中心，白宫冠状病毒特别工作组和联邦紧急事务管理局在这项计划上进行合作。该网站和应用允许用户回答有关风险因素，近期接触和症状的一系列问题，并获得CDC（美国疾控中心）关于下一步的建议，包括有关社会疏远和自我隔离，如何密切监测症状，是否进行测试的指南，建议在此时以及何时与医疗服务提供者联系。苹果表示，其筛查工具不能替代医疗保健提供者的指示或州和地方卫生当局的指示。该网站和应用还提供对 COVID-19 资源的访问，以帮助人们了解最新情况并获得支持。用户将收到有关该病毒的常见问题的答案，包括谁的风险最高以及如何识别症状。美国 18 岁以上的人都可以使用该筛选工具。苹果表示，用户在 COVID-19 网站或应用上提供的任何数据都不会与苹果公司，疾病预防控制中心或未经明确许可的任何人共享。