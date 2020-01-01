最新版Safari搜索时会自动屏蔽“＋”号？

据外媒透露，在 iOS 和 macOS 的最新版本上发现了一个有趣的 bug，就是无法搜索加号（“ +”号）。具体来说，当你在Safari中使用 Google 引擎搜索，在地址栏中键入与“＋”号相关的搜索查询。并按“ Go”进行搜索时，“＋”号将从输出结果中删除。同样，你可以在 Google 页面的搜索字段中进行搜索-您将最终看到带有“+”号的页面。如今有如此多的产品在名称中使用“+”符号，例如搜索 Apple News + 时，您会看到普通 Apple News 的搜索结果。Apple TV + 或 Disney + 也是相同的结果。在运行最新操作系统的任何 iPhone，iPad 或 Mac 上，您都可以自己看到它，这意味着您使用的 Safari 版本是 13.1。有趣的是，它似乎只影响英语的 Google 域名。解决方法包括临时使用其它浏览器或在搜索查询中用“加号”取代“+”号。另一个解决方法是将您的默认搜索引擎从 Google 更改为其它引擎。目前猜测是 URL 编码中的错误所造成的，由于 URL 中允许的字符集有限，因此存在另一种形式来表示无效字符。尽管这很容易直接归咎于 Google，但无法在 iOS 的早期版本中重现此问题，这也可能与 Google 在 Safari 中的集成有关。