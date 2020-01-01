PCB供应商：没有计划延迟新iPhone量产

乔纳森森森 发表于: 03-28 11:21:51
来自 威锋网页版
2352
8
只看作者
今年的不确定性更多了。
日经新闻在本周的一份报道中暗示，苹果正在考虑推迟“iPhone 12”的生产，这意味着 9 月份我们可能看不到 5G 版的 iPhone。但一些 iPhone 供应商表示，目前没有延迟的迹象，特别是对日经新闻中的一项说法持怀疑态度。
image
台湾印刷电路板（PCB）供应商表示，他们将继续按原定计划工作，而苹果方面没有透露任何可能延迟的消息。

Digitimes 表示，有传言称由于冠状病毒流行的影响，苹果希望推迟其下一代 iPhone 的发布，但其 PCB 供应商表示，他们尚未收到客户关于推迟 5G iPhone 生产的任何通知。

业内消息人士称，台湾5G iPhone 供应链中的 PCB 制造商否认有报道称要求他们将量产推迟两个月。应该指出的是，这两个报道不一定是矛盾的。日经新闻只表示苹果在讨论这个想法，而不是做出任何决定。

由于疫情的原因，今年的很多事情都增加了不确定因素。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
如需转载请联系 hezuo@office.feng.com
全部回复(8)
只看作者
正序查看 倒序查看
落叶踏雪
沙发

中国安全恢复正常了

6小时前
来自 iPhone 7
wangyu117
板凳
很多电路板都是机器生产的，疫情对电子产品影响不大。
6小时前
来自 威锋网页版
查看2条回复
zarakk
地板

芯片没问题，主要是组装好不

5小时前
来自 iPhone 11
一网住情深
4 楼
PCB电路板竟然是台湾制造的
5小时前
来自 威锋网页版
crazykook
5 楼
即便生产无须延迟，但市场是否还能保持足够的承载力。全球除中国以外的地区都在遭受病毒的巨大打击，即便疫情得到控制且消亡，那消费群体的经济水平能否恢复，也会影响到iPhone12的销量，毕竟作为高端产品的价格，即便是疫情之前也不是大部分人可以轻松应对的。
5小时前
来自 威锋网页版
PP鸡
6 楼
推迟应该不会推迟但供货速度就影响也就是下单一个月后才发货的那种。smile
3小时前
来自 威锋网页版
nutrrrf
7 楼
引用 @wangyu117 的回复
很多电路板都是机器生产的，疫情对电子产品影响不大。
机器需要人操作，需要人维护，原材料供应，这些环节都离不开人，PCB生产设备有不少环节仍然需要人海战术。
2小时前
来自 威锋网页版
鬼鲛33
8 楼
引用 @wangyu117 的回复
很多电路板都是机器生产的，疫情对电子产品影响不大。
没有人去运维 你机器怎么运作？
1小时前
来自 威锋网页版