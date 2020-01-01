PCB供应商：没有计划延迟新iPhone量产

日经新闻在本周的一份报道中暗示，苹果正在考虑推迟“iPhone 12”的生产，这意味着 9 月份我们可能看不到 5G 版的 iPhone。但一些 iPhone 供应商表示，目前没有延迟的迹象，特别是对日经新闻中的一项说法持怀疑态度。台湾印刷电路板（PCB）供应商表示，他们将继续按原定计划工作，而苹果方面没有透露任何可能延迟的消息。Digitimes 表示，有传言称由于冠状病毒流行的影响，苹果希望推迟其下一代 iPhone 的发布，但其 PCB 供应商表示，他们尚未收到客户关于推迟 5G iPhone 生产的任何通知。业内消息人士称，台湾5G iPhone 供应链中的 PCB 制造商否认有报道称要求他们将量产推迟两个月。应该指出的是，这两个报道不一定是矛盾的。日经新闻只表示苹果在讨论这个想法，而不是做出任何决定。由于疫情的原因，今年的很多事情都增加了不确定因素。