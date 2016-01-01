传苹果正考虑为Apple Watch加入指纹传感器

今天外媒 iUpdate 和 The Verifier 带来了关于Apple Watch的一些新信息，该报道称苹果目前正在开发两种不同的方法，以向 Apple Watch 添加 Touch ID 指纹解锁。 一种方法是将指纹传感器集成到数码表冠中，另一种方法是在屏幕下方添加指纹传感器。 目前尚不清楚这些功能是否会在今年到来，因为爆料者指出这是 Series 7（2021）的功能。目前，Apple Watch 不提供生物识别身份验证功能。相反，用户首次将手表戴在手腕上时必须输入 PIN 码。 当手表从手腕上移开时，手表会自动锁定。当配对的 iPhone 解锁时，您还可以让手表自动解锁。这有助于减少你需要输入 PIN 码的次数，这也使得 Touch ID 在手表上的优先级比在手机上的优先级低得多。 尽管如此，在表冠或屏幕上增加 Touch ID 还是很令人期待的。方法大致类似于在 Apple Watch 的表冠上添加指纹传感器。但是，实际上这样做会带来新的挑战，因为目前已经使用表冠来启用心电图功能。自从在 Apple Watch Series 4 中添加了 ECG 之后，表冠的面板就被钛电极覆盖了。苹果是否还可以在那里添加电容式指纹传感器还不太清楚。除 Touch ID 之外，该报道还证实了之前 9to5Mac 关于通过 watchOS 7 可使用 Apple Watch 的血氧传感器和睡眠跟踪功能的报道。另外 Siri 的功能也将得到改进，系统UI也将得到改善。但是，The Verifier 表示 Apple Watch Series 2（于 2016 年推出）将无法更新到 watchOS 7。据推测，这意味着 Apple Watch Series 1 也将无法更新，因为它们使用了相同的双核处理器。据彭博社报道，睡眠跟踪功能将与现有手表不兼容。如果事实确实如此，那么睡眠跟踪将成为 Apple Watch Series 6 的特有功能。