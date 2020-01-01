OPPO新机“证件照”：可能是Reno Ace 2

国内手机厂商的竞争可谓进入到了白热化阶段，你一款新机，我一款新机，曝光的频率让消费者也看不过来。近日，OPPO 的一款新机拍摄了“证件照”，这可能就是即将在 4 月份亮相的 Reno Ace 2。OPPO 副总裁沈义人在微博透露，Reno Ace 2 的重量对小拇指非常友好，传闻不会超过 200g。而在工信部发现的一款型号为 PDHM00的OPPO 5G 新机，如果不出意外的话，对应的便是 Reno Ace 2。OPPO 这款新机正面采用了左上角挖孔的设计，背面摄像头部分采用了“奥利奥”的圆形设计，并且采用了四颗摄像头。预计该机会延续上代的高刷新率屏幕（90Hz），传闻搭载联发科天玑 1000 芯片（暂未确认），支持双模 5G 和 Wi-Fi 6 技术。另外根据 OPPO 一名员工爆料称：OPPO 的 40W 无线充电方案今年商用了，很大概率将会在 Reno Ace 2 上实现。