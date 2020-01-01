索尼电子产品与解决方案部门变为独立公司

今天下午据外媒报道，索尼宣布将其整个电子产品与解决方案(EP&S)部门剥离为“索尼电子”的中间控股公司。电子产品与解决方案部门包含三大业务，分别为影像产品与解决方案、家庭娱乐与音频以及移动通信。索尼电子公司将于 4 月 1 日成立，其影像产品与解决方案、家庭娱乐与音频以及移动通信业务都将以新的名称运营。索尼表示：“通过成立索尼电子公司，索尼不仅将加快 EP&S 业务的整合运营，还将致力于优化其组织结构、人才和业务组合，同时进一步增强竞争力和创造新业务。”不久前有媒体报道称，维权投资者丹尼尔·勒布(Daniel Loeb)正大量增持索尼股份，以“推动包括剥离部分业务在内的变革”。目前尚不知道这一举动是否与勒布的反复要求有关，但一段时间以来，他一直在推动将索尼拆分成不同的独立公司。需要注意的是，成为独立子公司之后，索尼电子必须自行承担所有旗下产品研发、销售以及背后包含采购、生产、物流相关业务，同时也必须自行负责所有资金盈亏，但另一方面确实能有更高产品整合互通效益。