宝丽来推出新相机Polaroid Now

现在智能手机的“拿起就拍”属性让人爱不释手,但这并不代表着即时拍照相机就没有市场。近日宝丽来推出了一个全新的拍立得相机——Polaroid Now。Polaroid Now 拥有一个新的自动对焦镜头,很大程度上解决了跑焦的问题,并拥有更长的电池续航-可在满电状态下持续拍摄 15 包相纸。Polaroid Now 提供了一个新按钮——按一次为自拍,按两次为多重曝光模式。辅以可调节功率的闪光灯与环境传感器,以及较硬边更友好的“圆角”设计。值得一提的是,Polaroid Now 也使用 i-Type 相纸。Polaroid Now 的售价为 99 美元(约合人民币 699元),比 OneStep+便宜 60 美元。消费者可选白、黑,以及在限定时间内销售的绿、蓝、黄、红、橙等配色。