郭老师：几款ARM处理器Mac将于2021到来

乔纳森森森 发表于: 03-27 15:04:07
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至少，可以不看英特尔“脸色”了。
分析师郭明錤今天在 MacRumors 获得的一份研究报告中指出，苹果计划在 2021 年推出几款带有定制设计的基于 ARM 处理器的 Mac 笔记本电脑和台式电脑。
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该分析师认为基于 ARM 的处理器将显着增强 Mac 系列的竞争优势，还可允许苹果在不依赖英特尔处理器时间表的情况下更新 Mac 产品，并将处理器成本降低 40％到 60％，从而可以为 Mac 提供与 Windows 更大的硬件差异。

本月初郭明錤表示苹果首款配备 ARM 处理器的 Mac 笔记本电脑将于 2020 年第四季度或 2021 年第一季度发布。他还预计 ASMedia Technology 将成为基于 ARM 的 Mac 的 USB 控制器的独家供应商，并补充称台湾集成电路设计师将受益于 Mac 在 2022 年获得的对 USB4 的支持。

USB4 融合了 Thunderbolt 和 USB 协议，这同样也是英特尔的目标之一，即以免版税的方式提供 Thunderbolt，这应会导致扩展坞和 eGPU 等 Thunderbolt 附件的普及和平价化。由于 USB4 基于 Thunderbolt 3，因此它提供的数据传输速度高达 40 Gbps，是最新 USB 3.2 Gen 2x2 标准带宽的两倍。USB4 的底层 Thunderbolt 3 协议还意味着该规范可通过一根电缆最多支持两个 4K 显示器或一个 5K 显示器。

新的 USB4 标准于 2019 年 9 月发布，这使得苹果有足够的时间来在 2022 年的 Mac 上进行部署。
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JJJXK
沙发

成本降低了，价格降吗？

3小时前
来自 iPhone 8 Plus
Authenticity
板凳
真的要来了吗
3小时前
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汪汪王
地板

功耗应该是优势，价格和兼容性不得而知

3小时前
来自 iPhone 7 Plus
苗宇晨
4 楼
只想关注新款macbook pro什么时候发，就算不更新14.1尺寸的屏幕，好歹也先给个剪刀键盘……昨天刚退了官网买的19款，笑着等下去emmmmm
2小时前
来自 威锋网页版
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kingrabo
5 楼

非常期待，只要兼容性没问题，性能方面至少不需要考虑任何散热问题了，完全释放性能赶上有tdp墙的低压I5应该有希望

2小时前
来自 iPhone 11
湛清Jeff
6 楼

先把MacBook Pro 2020发布了，搞那么多花头精干嘛。💩

2小时前
来自 iPhone XR
湛清Jeff
7 楼
引用 @苗宇晨 的回复
只想关注新款macbook pro什么时候发，就算不更新14.1尺寸的屏幕，好歹也先给个剪刀键盘……昨天刚退了官网买的19款，笑着等下去emmmmm

就是。同意你说的。

2小时前
来自 iPhone XR
珍老虎
8 楼
我关心的macbook pro屏幕涂层还会脱落吗？原先的屏幕现在惨不忍睹。
2小时前
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帅哥一代113
9 楼

正式脱离windows

1小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
cybersun
10 楼
ARM指令集怎么处理，不知道兼容性怎么样？
1小时前
来自 威锋网页版
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