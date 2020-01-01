郭老师：几款ARM处理器Mac将于2021到来

分析师郭明錤今天在 MacRumors 获得的一份研究报告中指出，苹果计划在 2021 年推出几款带有定制设计的基于 ARM 处理器的 Mac 笔记本电脑和台式电脑。该分析师认为基于 ARM 的处理器将显着增强 Mac 系列的竞争优势，还可允许苹果在不依赖英特尔处理器时间表的情况下更新 Mac 产品，并将处理器成本降低 40％到 60％，从而可以为 Mac 提供与 Windows 更大的硬件差异。本月初郭明錤表示苹果首款配备 ARM 处理器的 Mac 笔记本电脑将于 2020 年第四季度或 2021 年第一季度发布。他还预计 ASMedia Technology 将成为基于 ARM 的 Mac 的 USB 控制器的独家供应商，并补充称台湾集成电路设计师将受益于 Mac 在 2022 年获得的对 USB4 的支持。USB4 融合了 Thunderbolt 和 USB 协议，这同样也是英特尔的目标之一，即以免版税的方式提供 Thunderbolt，这应会导致扩展坞和 eGPU 等 Thunderbolt 附件的普及和平价化。由于 USB4 基于 Thunderbolt 3，因此它提供的数据传输速度高达 40 Gbps，是最新 USB 3.2 Gen 2x2 标准带宽的两倍。USB4 的底层 Thunderbolt 3 协议还意味着该规范可通过一根电缆最多支持两个 4K 显示器或一个 5K 显示器。新的 USB4 标准于 2019 年 9 月发布，这使得苹果有足够的时间来在 2022 年的 Mac 上进行部署。