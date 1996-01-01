为了对抗新冠肺炎疫情，戴森造起了呼吸机

MarcusKei 发表于: 03-27 14:47:36
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为这种「不务正业」点赞。
虽然目前国内的新冠肺炎疫情已经得到明显好转，但放眼全球依旧有许多国家和地区正在饱受这一传染性疾病的困扰，截止至 3 月 27 日，世界卫生组织统计显示全球出现疫情的国家和地区已达到 199 个，其中美国累计确诊 85840 例，超过中国成为确诊病例最多的国家，且意大利也在逼近中国的数字，目前累计确诊已经突破 81000 例。

为了缓解医院医疗设备的压力，来自英国的家电公司戴森最近宣布他们基于已有的数字马达技术，已经在 10 天的时间内开发出了名为「CoVent」的便携呼吸机，目前正处于设备审批阶段，手续完成后这些呼吸机将率先投放到医疗设备紧张的医院，用于辅助新冠肺炎病人的治疗。
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戴森的「CoVent」便携呼吸机有有源和无源两种供电方式，灵活便捷的体积也便于将其安置在床边等合适的位置。戴森表示他们已经着手生产这款呼吸机，并且将在审批通过之后向国际组织捐赠 5000 台来对抗新冠肺炎疫情，其中 1000 台将捐赠给用英国地区的医院和相应机构。
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值得一提的是，除了戴森开发的「CoVent」，福特、特斯拉、通用汽车等汽车厂商也都陆续表示将利用现有的条件制造对抗新冠肺炎疫情的关键物资。
本文著作权归 @MarcusKei 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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su47
沙发
西方国家先进制造的底子还是有的
3小时前
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手机锋友41nh8k2
板凳
每秒推进13 L气流的呼吸机警告
3小时前
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ghqq
地板

对了问下老哥们，笔记本屏幕脏了怎么洗啊？网上说那些清洁剂会伤屏幕

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
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bingchuanhu
4 楼
引用 @ghqq 的回复

对了问下老哥们，笔记本屏幕脏了怎么洗啊？网上说那些清洁剂会伤屏幕

哈哈，一般我都用抹布沾点清楚就擦了，你可以去看下虎哥的文章，有专门讲这些的

2小时前
来自 iPhone 7 Plus
ghqq
5 楼
引用 @bingchuanhu 的回复

哈哈，一般我都用抹布沾点清楚就擦了，你可以去看下虎哥的文章，有专门讲这些的

虎哥？？

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
bingchuanhu
6 楼
引用 @ghqq 的回复

对了问下老哥们，笔记本屏幕脏了怎么洗啊？网上说那些清洁剂会伤屏幕

你嗖“科技Tiger”这个公众号。

2小时前
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珍老虎
7 楼
原来的macbook pro涂层脱落惨不忍睹，有的还有键盘痕迹。现在笔记本都不敢盒盖了。不知道苹果现在有没有解决这个问题。
2小时前
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手机锋友acgq61u
8 楼
引用 @珍老虎 的回复
原来的macbook pro涂层脱落惨不忍睹，有的还有键盘痕迹。现在笔记本都不敢盒盖了。不知道苹果现在有没有解决这个问题。
当然是没有，19款还有这个问题
1小时前
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iBobbyTS
9 楼
引用 @手机锋友41nh8k2 的回复
每秒推进13 L气流的呼吸机警告

2万转高速马达，保证呼吸通常

50分钟前
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Ron_Jiang
10 楼

中国是山寨吗

37分钟前
来自 iPhone X