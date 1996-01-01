为了对抗新冠肺炎疫情，戴森造起了呼吸机

虽然目前国内的新冠肺炎疫情已经得到明显好转，但放眼全球依旧有许多国家和地区正在饱受这一传染性疾病的困扰，截止至 3 月 27 日，世界卫生组织统计显示全球出现疫情的国家和地区已达到 199 个，其中美国累计确诊 85840 例，超过中国成为确诊病例最多的国家，且意大利也在逼近中国的数字，目前累计确诊已经突破 81000 例。为了缓解医院医疗设备的压力，来自英国的家电公司戴森最近宣布他们基于已有的，已经在 10 天的时间内开发出了名为「CoVent」的便携呼吸机，目前正处于设备审批阶段，手续完成后这些呼吸机将率先投放到医疗设备紧张的医院，用于辅助新冠肺炎病人的治疗。戴森的「CoVent」便携呼吸机有有源和无源两种供电方式，灵活便捷的体积也便于将其安置在床边等合适的位置。戴森表示他们已经着手生产这款呼吸机，并且将在审批通过之后向国际组织捐赠 5000 台来对抗新冠肺炎疫情，其中 1000 台将捐赠给用英国地区的医院和相应机构。值得一提的是，除了戴森开发的「CoVent」，福特、特斯拉、通用汽车等汽车厂商也都陆续表示将利用现有的条件制造对抗新冠肺炎疫情的关键物资。