依旧主打拍摄性能的华为 P40 系列正式登场

预告了小半个月之后，华为 P40 系列终于在昨晚正式登场，这一次华为在此前的「普通款 + Pro 款」的基础上，加入全新的「Pro+」款式，三款机型共同组成 P40 系列，覆盖了 799 欧元、999 欧元、1399 欧元三个价位，国行价格将在 4 月 8 日的国内发布会上揭晓。华为 P40 系列最大的看点依然在摄像头方面，三款型号的主摄像头均采用了 5000 像素 1/1.28 英寸感光器，官方将其称之为「超感知传感器」，更大的底能够实现更大的进光量、更高的动态范围和更少的噪点。真正将三款型号区分开来的是其他副摄像头，具体的参数如下：▪ HUAWEI P40：5000 万像素的超感知主摄 + 800 万像素的长焦摄像头（OIS） + 1600 万像素的超广角摄像头；▪ HUAWEI P40 Pro：5000 万像素超感知主摄（OIS） + 4000 万像素超广角摄像头 + 1200 万像素超感光长焦摄像头（OIS） + 3D 深感摄像头；▪ HUAWEI P40 Pro+：5000 万像素超感知主摄（OIS） + 4000 万像素超广角摄像头 + 3D 深感摄像头 + 3 倍长焦镜头（OIS） + 10 倍超远距光学变焦摄像头（OIS）；具体来说，华为 P40 系列摄像头的主要卖点还是在变焦能力方面，其中 P40 Pro 通过潜望式镜头结构可实现 5 倍光学变焦、10 倍混合变焦、以及 50 倍数字变焦；P40 Pro+ 在双长焦镜头的加持下则可实现 10 倍光学变焦，这是目前业界最远的光学变焦距离了。讲完摄像头，再来说一说 P40 系列的外观设计。HUAWEI P40 系列的屏幕尺寸都超过了 6 英寸，其中 P40 搭载了一块分辨率为 2340 × 1080 的 6.1 英寸 AMOLED 屏幕，P40 Pro 和 P40 Pro+ 的屏幕尺寸增大到了 6.58 英寸，采用「四曲面」打孔异型全面屏设计，分辨率为 2640 × 1200，而且还支持 90Hz 高刷新率。此外还加入了屏幕指纹识别模块，扫描面积相较上一代提升了 30%，解锁速度也更快。背面是去年开始流行起来的矩形排列镜头模组设计，而后盖则采用了能够减少指纹残留的 AG 玻璃，其中 P40 Pro+ 还用上了黑、白两种陶瓷后盖，当然这样意味着机身重量的负担，P40 Pro+ 整机重量达 226g，对比之下 P40 Pro 和 P40 的 209g/175g 要「轻盈」不少。HUAWEI P40 系列的三款机型都搭载了麒麟 990 5G 芯片，支持 UFS 3.0+LPDDR4X（不是 LPDDR5 有些遗憾），其中 P40 Pro+ 支持最高 40W 有线+无线充电，P40 Pro 和 P40 分别为 40W 有线充电 + 27W 无线充电/22.5W 有线充电。前面已经提到了价格，这里再总结一下。华为在欧洲发售的三款 P40 系列手机均值包含一个版本：▪ HUAWEI P40：8GM RAM+128GB ROM 的 P40 售价 799 欧元（约合 6200 元）▪ HUAWEI P40 Pro：8GM RAM+256GB ROM 的 P40 售价 999 欧元（约合 7800 元）▪ HUAWEI P40 Pro+：8GM RAM+512GB ROM 的 P40 售价 1399 欧元（约合 10880 元）