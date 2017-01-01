一双罕见的苹果运动鞋以近1万美元售出

乔纳森森森 发表于: 03-27 11:23:50
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这会不会就是当时的“潮牌”？
据外媒 GQ 报道，一双罕见的经典苹果运动鞋本周在拍卖会上以 9,687.50 美元（约 68400 元）的价格售出。
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苹果公司于 1986 年推出了一系列潮流时装产品，但据报道，这些鞋款是 90 年代初期为苹果公司员工制作的原型，并且从未向公众出售过，这使它们成为当今更为抢手的收藏品。另一对鞋子在 2017 年的拍卖会上拍出了近 30,000 美元。

近年来，经典的苹果硬件和纪念品的价值有所上涨，最近的几个例子表明，有些人愿意过去苹果的经典产品买单。

苹果计算机公司（Apple Computer Inc.）的原始标志是 1978 年左右制作的，上面带有苹果著名的彩虹徽标。该标志将于 3 月 26 日拍卖，起拍价为 20,000 美元。上个月，一台罕见的功能齐全的 Apple-1 计算机在拍卖会上以 458,711 美元的价格售出。

2017 年，史蒂夫·乔布斯以前拥有的物品出现了多次拍卖，包括他 1984 年的精工手表（售价 42,500 美元），他的旧凉鞋（2,750 美元）和他在 NeXT 时期的经典黑色高领衫（7,500 美元）。还包括他的 NeXT 姓名标签、名片、Apple Computer 笔以及一张亲笔签名的 USPS 退货收据，所有这些都以 16,250 美元的价格售出。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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weifeng77521
沙发

有钱人的世界我不懂

7小时前
来自 iPhone 7 Plus
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杰克和杰克
板凳
引用 @weifeng77521 的回复

有钱人的世界我不懂

你的头像好牛啊，保存下来喽。

7小时前
来自 iPhone 11 Pro
weifeng77521
地板
引用 @杰克和杰克 的回复

你的头像好牛啊，保存下来喽。

smile

7小时前
来自 iPhone 7 Plus
杰克和杰克
4 楼
引用 @weifeng77521 的回复

smile

兄弟教教我怎么把你的头像保存下来，我是苹果手机，我保存下来它是静止的图片，眼睛不会发光。

7小时前
来自 iPhone 11 Pro
杰克和杰克
5 楼
引用 @weifeng77521 的回复

有钱人的世界我不懂

smile

7小时前
来自 iPhone 11 Pro
杰克和杰克
6 楼
引用 @weifeng77521 的回复

有钱人的世界我不懂

smile

7小时前
来自 iPhone 11 Pro
杰克和杰克
7 楼
引用 @weifeng77521 的回复

smile

我没有电脑，你可以微信传给我吗？

7小时前
来自 iPhone 11 Pro
_foam
8 楼

我的4s还留着😂

7小时前
来自 iPhone X
一网住情深
9 楼
苹果竟然还打造过运动鞋，看来这个品牌自创建以来就自带潮流基因。
6小时前
来自 威锋网页版
snaker0025
10 楼

我家还有一条苹果的牛仔裤不知道能值多少钱哦smile

6小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
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