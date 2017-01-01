一双罕见的苹果运动鞋以近1万美元售出

据外媒 GQ 报道，一双罕见的经典苹果运动鞋本周在拍卖会上以 9,687.50 美元（约 68400 元）的价格售出。苹果公司于 1986 年推出了一系列潮流时装产品，但据报道，这些鞋款是 90 年代初期为苹果公司员工制作的原型，并且从未向公众出售过，这使它们成为当今更为抢手的收藏品。另一对鞋子在 2017 年的拍卖会上拍出了近 30,000 美元。近年来，经典的苹果硬件和纪念品的价值有所上涨，最近的几个例子表明，有些人愿意过去苹果的经典产品买单。苹果计算机公司（Apple Computer Inc.）的原始标志是 1978 年左右制作的，上面带有苹果著名的彩虹徽标。该标志将于 3 月 26 日拍卖，起拍价为 20,000 美元。上个月，一台罕见的功能齐全的 Apple-1 计算机在拍卖会上以 458,711 美元的价格售出。2017 年，史蒂夫·乔布斯以前拥有的物品出现了多次拍卖，包括他 1984 年的精工手表（售价 42,500 美元），他的旧凉鞋（2,750 美元）和他在 NeXT 时期的经典黑色高领衫（7,500 美元）。还包括他的 NeXT 姓名标签、名片、Apple Computer 笔以及一张亲笔签名的 USPS 退货收据，所有这些都以 16,250 美元的价格售出。