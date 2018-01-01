A12X和A12Z一样都有8个GPU内核？

2020 年 iPad Pro 的早期跑分和评测表明，其性能仅略高于 2018 年的 iPad Pro。今年的新款型号配备了新的 A12Z 仿生处理器，但是外媒 Notebook Check 表示，与 2018 年 iPad Pro 的 A12X 仿生处理器相比，两者的物理差异是很小的。苹果在新 iPad Pro 的新闻稿中表示，A12Z Bionic 处理器的变化之一是增加了第八个 GPU 内核。然而，Notebook Check 声称确认 2018 年的 A12X 仿生处理器实际上就已经具有 8 个GPU内核，但其中之一已被禁用。这意味着苹果仅在新款上启用了第八个 GPU 内核并更改了该处理器的名称。该报告引用了 TechInsights 的确认，TechInsights 是一家致力于揭示 SoC 详情的公司：TechInsights的高级技术研究员 Yuzo Fukuzaki 已确认，是的 A12X 实际上具有 8 个 GPU 内核。至于 A12Z，我们计划进行平面图分析，以确认与 A12X 的差异。”Notebook Check 进一步解释：从本质上这意味着，A12X 和 A12Z 是相同的物理芯片（等待 A12Z 平面图分析的结果），并且具有相同的 CPU 和 GPU 内核数量。Anandtech 则认为 A12Z 实际上可以是 A12X 的变体。随着时间的流逝和更详细的拆解，我们还希望进一步了解2020 款 iPad Pro 的 A12Z 仿生处理器。