A12X和A12Z一样都有8个GPU内核？

乔纳森森森 发表于: 03-27 10:01:55
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只不过A12X的其中一个GPU内核被禁用了？
2020 年 iPad Pro 的早期跑分和评测表明，其性能仅略高于 2018 年的 iPad Pro。今年的新款型号配备了新的 A12Z 仿生处理器，但是外媒 Notebook Check 表示，与 2018 年 iPad Pro 的 A12X 仿生处理器相比，两者的物理差异是很小的。
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苹果在新 iPad Pro 的新闻稿中表示，A12Z Bionic 处理器的变化之一是增加了第八个 GPU 内核。然而，Notebook Check 声称确认 2018 年的 A12X 仿生处理器实际上就已经具有 8 个GPU内核，但其中之一已被禁用。这意味着苹果仅在新款上启用了第八个 GPU 内核并更改了该处理器的名称。

该报告引用了 TechInsights 的确认，TechInsights 是一家致力于揭示 SoC 详情的公司：

TechInsights的高级技术研究员 Yuzo Fukuzaki 已确认，是的 A12X 实际上具有 8 个 GPU 内核。至于 A12Z，我们计划进行平面图分析，以确认与 A12X 的差异。”

Notebook Check 进一步解释：

从本质上这意味着，A12X 和 A12Z 是相同的物理芯片（等待 A12Z 平面图分析的结果），并且具有相同的 CPU 和 GPU 内核数量。Anandtech 则认为 A12Z 实际上可以是 A12X 的变体。

随着时间的流逝和更详细的拆解，我们还希望进一步了解2020 款 iPad Pro 的 A12Z 仿生处理器。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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荷兰小乳牛
沙发

所以手持2018款iPad Pro的不用急着买新款

1小时前
来自 iPhone 11 Pro
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yanghaohan
板凳
2018 iPad Pro也会成为最坚挺的系列。
1小时前
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beiming2000
地板
引用 @荷兰小乳牛 的回复

所以手持2018款iPad Pro的不用急着买新款

确实，明年的可能有大更新，这代真不值得换

1小时前
来自 iPhone XR
吃蹄子的猫
4 楼
引用 @beiming2000 的回复

确实，明年的可能有大更新，这代真不值得换

新闻说供应链表示，下半年有新ipad

1小时前
来自 iPhone XR
beiming2000
5 楼
引用 @吃蹄子的猫 的回复

新闻说供应链表示，下半年有新ipad

iPad不是iPad Pro啊。。。

1小时前
来自 iPhone XR
吃蹄子的猫
6 楼
引用 @beiming2000 的回复

iPad不是iPad Pro啊。。。

Supply chain report claims another new iPad Pro is coming later this year

1小时前
来自 iPhone XR
atom021
7 楼

10.5表示再来两年没压力

1小时前
来自 iPhone 11
一堆企鹅蛋
8 楼

还好苹果不会拿这种东西出来吹

1小时前
来自 iPhone 7 Plus
小果876
9 楼

禁用的越狱修改系统文件不能开启吗？

1小时前
来自 iPhone 8 Plus
西xi瓜
10 楼
这样看来，18款pro真的很保值啊
1小时前
来自 威锋网页版
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