早高FENG：苹果视频音频套件免费用90天/任天堂mini直面会

▎苹果 Final Cut Pro X 和 Logic Pro X 免费试用 90 天

▎任天堂 mini 直面会

▎华为推出新 Eyewear 眼镜

▎科大讯飞彩色电子阅读器上市

苹果今天扩展了 Final Cut Pro X 的免费试用期，同时首次为全球 Logic Pro X 用户提供了新的免费试用期。对于 Final Cut Pro X，苹果将先前的 30 天免费试用期延长至 90 天，让任何人都可以试用售价299美元的视频制作套件。即使是目前正在试用的用户，也可以再下载90天来使用。苹果将为 Logic Pro X 用户提供同样的 90 天试用期，这对于通常售价199美元的音频套件来说是全新的优惠。任天堂于昨天晚上召开了迷你的直面会，本次直面会公布了一系列游戏的最新进展，主要内容为：《健身环大冒险》免费更新音乐节奏模式、《宝可梦：剑/盾》季票新情报、《ARMS》今日起至 4 月 5 日免费玩、《异度神剑：终极版》5 月 29 日发售、《勇气默示录 2》试玩版现已推出等。这也是玩家今年一直以来期望了很久的任天堂直面会。去年华为就和 GENTLE MONSTER 推出了 Eyewear 智能眼镜，昨天晚上华为对这款产品进行了更新-Eyewear 智能眼镜2020春夏款。Eyewear 智能眼镜 2020 春夏款只需轻触两下即可接听电话、播放音乐，使用非常简单，不过它主要的特色还是时尚，可以作为墨镜使用。新眼镜分为 Smart MY MA 01 和 Smart HER 01 两款，国内也会在 4 月 8 日发布，售价未知。近日科大讯飞正式推出世界上首款彩色电子墨水屏阅读器，目前这款电子书已经上架京东预约，售价 1488 元，将于 4 月 24 日 10 点开抢，红蓝双色可选，其配备 6 英寸高清屏，可以显示 4096 种色彩。外观采用纯平设计，抗震防摔，并配置了 24 级阅读灯和一体化扬声器。重 150 克、厚 6.9 毫米、适合用于儿童绘本、漫画图册以及带图解书籍的阅读。