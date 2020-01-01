一加8系列配置+最新渲染图曝光

在国内那么多家手机厂商里，一加算是目前比较安静的。不过平静之下往往埋藏着暗涌，今天有外媒曝光了一加即将发布的一加 8 系列手机配置。爆料人@ishanagarwal24 表示一加 8 采用 6.55英寸FHD+ AMOLED 显示屏，刷新率为 90Hz，搭载高通骁龙 865 旗舰平台，前置 1600 万像素，后置 4800 万+1600 万+200 万三摄，配备 LPDDR4X 内存(有 8GB 和 12GB 两种选择)，提供 128GB、256GB 两种 UFS 3.0 存储规格，电池容量为 4300mAh，支持 30W 闪充。而一加 8 Pro 则采用 6.78 英寸 2K+显示屏，刷新率为 120Hz，搭载高通骁龙865旗舰平台，配备 8GB/12GB LPDDR5 内存及 128GB/256GB UFS 3.0 闪存，后置 4800 万+4800 万+800 万+500 万四摄，前置 1600 万像素，电池容量为 4510mAh，支持 30W 闪充、30W 无线闪充，支持 IP68 级防尘防水。而在今天晚些时候，知名爆料大神 onleaks 更是公布了一加 8 Pro 一批的官方渲染图。从渲染图可以看出，一加新机将会带来一款全新的绿色配色，这种绿色非常清新，从视觉上来看，正面两侧几无边框，额头和下巴的黑款控制到几乎一致的程度。背部为竖排三摄排列，依然保留了标志性的三段式静音按键。现在，就看一加能有什么惊喜给我们了。