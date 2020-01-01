一加8系列配置+最新渲染图曝光

乔纳森森森 发表于: 03-26 20:25:06
来自 威锋网页版
1989
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国产主流厂商里，就剩一加没发布新机了。
在国内那么多家手机厂商里，一加算是目前比较安静的。不过平静之下往往埋藏着暗涌，今天有外媒曝光了一加即将发布的一加 8 系列手机配置。
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爆料人@ishanagarwal24 表示一加 8 采用 6.55英寸FHD+ AMOLED 显示屏，刷新率为 90Hz，搭载高通骁龙 865 旗舰平台，前置 1600 万像素，后置 4800 万+1600 万+200 万三摄，配备 LPDDR4X 内存(有 8GB 和 12GB 两种选择)，提供 128GB、256GB 两种 UFS 3.0 存储规格，电池容量为 4300mAh，支持 30W 闪充。

而一加 8 Pro 则采用 6.78 英寸 2K+显示屏，刷新率为 120Hz，搭载高通骁龙865旗舰平台，配备 8GB/12GB LPDDR5 内存及 128GB/256GB UFS 3.0 闪存，后置 4800 万+4800 万+800 万+500 万四摄，前置 1600 万像素，电池容量为 4510mAh，支持 30W 闪充、30W 无线闪充，支持 IP68 级防尘防水。
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而在今天晚些时候，知名爆料大神 onleaks 更是公布了一加 8 Pro 一批的官方渲染图。从渲染图可以看出，一加新机将会带来一款全新的绿色配色，这种绿色非常清新，从视觉上来看，正面两侧几无边框，额头和下巴的黑款控制到几乎一致的程度。背部为竖排三摄排列，依然保留了标志性的三段式静音按键。

现在，就看一加能有什么惊喜给我们了。
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zh-liang
沙发

国产机里最良心的就是one plus了，蓝，绿，华都是垃圾，不接受反驳！

2小时前
来自 iPhone 8 Plus
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VenenoTiger
板凳

哎为什么要挖空 太恶心了 继续全面屏不好么 要不是续航问题就买7了

2小时前
来自 iPhone XS
小小小小龙龙龙
地板

华为在开发布会

屏幕摄像头 就连命名都要模仿三星

真的是吐了

2小时前
来自 iPhone 11
小橘子killer
4 楼
有点好看啊，一加7Pro真是好手机，一加8看样子也不错，对我来说，单挖孔优于升降式
2小时前
来自 威锋网页版
leegomlee
5 楼

一加手机的系统还需要加强。老是出一些小问题。不是卡机，就是视屏全屏是一边有黑屏现象！

1小时前
来自 iPhone 6S
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leegomlee
6 楼
引用 @leegomlee 的回复

一加手机的系统还需要加强。老是出一些小问题。不是卡机，就是视屏全屏是一边有黑屏现象！

还有视频渲染功能调到绚丽。就出现视频卡顿。

1小时前
来自 iPhone 6S
鱼别丢送你的
7 楼
引用 @zh-liang 的回复

国产机里最良心的就是one plus了，蓝，绿，华都是垃圾，不接受反驳！

小米呢还有魅族？
1小时前
来自 威锋网页版
蓝衬衫
8 楼

一加全系价格和红米差不多的话还可以玩玩

1小时前
来自 iPhone X
xianglz
9 楼

越来越喜欢一加的设计了，其他的太花。不喜欢。

57分钟前
来自 iPhone 11 Pro
joardy
10 楼
是不是我没去实体店，我根本不了解这些
16分钟前
来自 威锋网页版