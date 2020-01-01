微信推出“分付”服务：腾讯版的花呗？

这些年我们都调侃网购应用是“剁手的万恶之源”，但别忘了一系列的“先消费后付款”服务也在不断地“诱惑”着我们。近日有部分微信用户透露，微信上出现了“分付”功能。对此，微信方面表示，分付是一款全新的“类分期”消费贷产品，开通后可在支付时选择使用，主打按日计息、随借随还。由此来看，“分付”和“花呗”以及“白条”看起来是同一类产品。据悉在开通微信分付和消费过程中，用户无需提前申请分期，在支付时直接选择分期即可，操作简便、使用灵活。分付在还款上也十分便利，每期最低还款 10%。利息方面，产品页面显示，“分付”的日利率是 0.04%，利息会按照用户实际使用天数计算，还款时支付累计的利息。用户还款后，由于本金减少，因此利息也减少。值得注意的是，分付还支持随借随还。最后，“分付”将逐渐向更多用户开放。