微信推出“分付”服务：腾讯版的花呗？

乔纳森森森 发表于: 03-26 20:06:06
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花呗还没还完，又来一个？
这些年我们都调侃网购应用是“剁手的万恶之源”，但别忘了一系列的“先消费后付款”服务也在不断地“诱惑”着我们。

近日有部分微信用户透露，微信上出现了“分付”功能。对此，微信方面表示，分付是一款全新的“类分期”消费贷产品，开通后可在支付时选择使用，主打按日计息、随借随还。
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由此来看，“分付”和“花呗”以及“白条”看起来是同一类产品。据悉在开通微信分付和消费过程中，用户无需提前申请分期，在支付时直接选择分期即可，操作简便、使用灵活。分付在还款上也十分便利，每期最低还款 10%。

利息方面，产品页面显示，“分付”的日利率是 0.04%，利息会按照用户实际使用天数计算，还款时支付累计的利息。用户还款后，由于本金减少，因此利息也减少。值得注意的是，分付还支持随借随还。

最后，“分付”将逐渐向更多用户开放。
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手机锋友41apsp9
沙发

有事？您分付！

2小时前
来自 iPhone XS Max
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l6777777
板凳
我的支付分低 才470
2小时前
来自 威锋网页版
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wangxin0920
地板

花呗这个月花下个月还，没有利息！

2小时前
来自 iPhone 11
冥界之王哈迪斯
4 楼
没钱
2小时前
来自 威锋网页版
小土豆要努力
5 楼

蚂蚁花呗可以是没有利息的 而且蚂蚁借呗的利息只有万三 也就是年化10.8%而已

1小时前
来自 iPhone X
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薛之谦1
6 楼

有点花呗的感觉

1小时前
来自 iPhone XR
zwb124
7 楼
信用卡还款日之前还款是没有利息的，这跟花呗比明显不行
1小时前
来自 威锋网页版
尤文图斯前锋C
8 楼
微信 做做朋友圈，红包还行，其他的真没必要抄
1小时前
来自 威锋网页版
_foam
9 楼

在哪？我怎么没看到

1小时前
来自 iPhone X
panda
10 楼
引用 @小土豆要努力 的回复

蚂蚁花呗可以是没有利息的 而且蚂蚁借呗的利息只有万三 也就是年化10.8%而已

最低万分之1.5吧好像，我目前是2.5。

1小时前
来自 iPhone 6S Plus
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