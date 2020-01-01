360发现macOS蓝牙远程无接触漏洞

乔纳森森森 发表于: 03-26 18:11:49
来自 威锋网页版
2560
12
只看作者
苹果已经致谢了360。
一直以来，Mac 电脑系统都被认为要比其它 PC 电脑系统更加安全，但世界上是没有牢不可破的系统的，只有相对安全的系统。
image
今天下午 360 公司表示，在 macOS 系统中发现了 5 个蓝牙漏洞。这是苹果 macOS 系统中罕见的漏洞组合，并经官方确认，该漏洞组合全部属于“零点击无接触”远程利用漏洞。 

360 Alpha Lab 团队将其命名为“Bluewave”漏洞。据介绍，“Bluewave”漏洞的罕见之处在于，攻击者能够以无感知、无交互的形态，完成远程攻击利用，从而导致受害目标陷入非法控制。这与一般的漏洞相比，“Bluewave”的杀伤力和潜在破坏力可见一斑。而漏洞存在于苹果 macOS 蓝牙进程中，而各种蓝牙设备之间又是互相连接，这意味着攻击者一旦攻破某台设备，就可以以其为中心，连锁式攻击与之配对的 macOS 设备，整个攻击过程如像波浪一样，无限扩散蔓延。

据悉此次漏洞覆盖 macOS Mojave 10.14.6、macOS High Sierra 10.13.6、macOS Catalina 10.15.2 多个版本在内的所有苹果笔记本。苹果不久前已经将系统更新至 10.15.4，用户不妨升级。而值得一提的是，苹果公司已连续发布两份重要安全通告公开致谢 360 团队。

参考来源：新浪科技
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
如需转载请联系 hezuo@office.feng.com
全部回复(12)
只看作者
正序查看 倒序查看
独来读网88
沙发
360挺厉害的呀
4小时前
来自 威锋网页版
poilkk
板凳
10.5.4 很多APP自动闪退
4小时前
来自 威锋网页版
motonow
地板
360这瘟神真是无处不在
3小时前
来自 威锋网页版
cos003
4 楼

360本身的存在就是一个漏洞。￼

3小时前
来自 iPhone X
ATV4K
5 楼

不愧是毒王

3小时前
来自 iPhone 6S
linkwood1982
6 楼
我还是不喜欢，可以说非常讨厌数字公司
3小时前
来自 威锋网页版
vitta
7 楼
平时不开蓝牙的路过
3小时前
来自 威锋网页版
红白挚爱
8 楼

360还是挺厉害的。

2小时前
来自 iPhone 8 Plus
VenenoTiger
9 楼

哈哈360每次这个lab发现个漏洞然后对方致谢我们内部都会发通知炫耀一下

2小时前
来自 iPhone XS
一只笨鸟
10 楼
黑苹果用户没啥影响~~
1小时前
来自 威锋网页版
首页 12 尾页 / 2 页