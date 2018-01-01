阿里巴巴淘宝特价版今天正式上线

乔纳森森森 发表于: 03-26 17:11:41
来自 威锋网页版
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淘宝带你逛厂房的机会来了。
单是一个国民级的网购应用淘宝就能让你“欲罢不能”，如果再加上一个“特价版”的呢？
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今天下午，阿里巴巴淘宝特价版宣布正式上线。淘宝方面表示，作为全球首个以 C2M（用户直连制造）定制商品为核心供给的新平台，淘宝特价版也成为未来 3 年产业带企业最大的增长机会。和淘宝特价版一起亮相的还有 “超级工厂计划”和“百亿产区计划”，三大举措并称为淘宝 C2M 战略三大支柱。淘宝特价版 App 此前就已经上线，更有网友以为这是一个山寨 App,但随后淘宝微博表示这是“亲兄弟”，用户可放心使用。

阿里巴巴副总裁、淘宝 C2M 事业部总经理汪海透露了淘宝 C2M 战略的目标：淘宝将以核心数字化能力和淘宝特价版为依托，未来三年，帮助 1000 个产业带工厂升级为产值过亿的“超级工厂”，为产业带企业创造 100 亿新订单，在全国范围内重点打造 10 个产值过百亿的数字化产业带集群。因此，也有人把淘宝 C2M 称为“全国厂长大会”。

如果说“淘宝”是逛街逛商场的话，那么“淘宝特价版”将带你逛遍全国厂房，以工厂直供价获得便宜好货。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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I7枚
沙发

这玩意不是一直都有吗特价版

6小时前
来自 iPhone 7 Plus
小木公子
板凳
无非就是变着法跟拼多多竞争。天猫，定位淘宝版京东，特价版，定位淘宝版拼多多。
5小时前
来自 威锋网页版
查看2条回复
小木公子
地板
引用 @小木公子 的回复
无非就是变着法跟拼多多竞争。天猫，定位淘宝版京东，特价版，定位淘宝版拼多多。
天猫定位一线二线城市，特价版下沉三四五六线城市
5小时前
来自 威锋网页版
海迷
4 楼
刚下载了，那扑面而来的活动打折画面感，还有弹出窗口让我感觉很low，我还是更喜欢高冷点的APP
5小时前
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蚂蚱先生
5 楼
摆明了跟人干。没事福利到就行
5小时前
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绝对零度吧
6 楼
摆明了跟人干。没事福利到就行。。。
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4小时前
来自 威锋网页版
Mayaman2018
7 楼

以后更难做生意！

4小时前
来自 iPhone XS Max
poilkk
8 楼
这货是跟 各种优品 竞争的吧？
4小时前
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尤文图斯前锋C
9 楼
拼多多版淘宝？
3小时前
来自 威锋网页版
55517436
10 楼
引用 @小木公子 的回复
天猫定位一线二线城市，特价版下沉三四五六线城市

一线城市谁不用京东啊？为了那块八毛的还得跟淘宝客服斗智斗勇

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
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