阿里巴巴淘宝特价版今天正式上线

单是一个国民级的网购应用淘宝就能让你“欲罢不能”，如果再加上一个“特价版”的呢？今天下午，阿里巴巴淘宝特价版宣布正式上线。淘宝方面表示，作为全球首个以 C2M（用户直连制造）定制商品为核心供给的新平台，淘宝特价版也成为未来 3 年产业带企业最大的增长机会。和淘宝特价版一起亮相的还有 “超级工厂计划”和“百亿产区计划”，三大举措并称为淘宝 C2M 战略三大支柱。淘宝特价版 App 此前就已经上线，更有网友以为这是一个山寨 App,但随后淘宝微博表示这是“亲兄弟”，用户可放心使用。阿里巴巴副总裁、淘宝 C2M 事业部总经理汪海透露了淘宝 C2M 战略的目标：淘宝将以核心数字化能力和淘宝特价版为依托，未来三年，帮助 1000 个产业带工厂升级为产值过亿的“超级工厂”，为产业带企业创造 100 亿新订单，在全国范围内重点打造 10 个产值过百亿的数字化产业带集群。因此，也有人把淘宝 C2M 称为“全国厂长大会”。如果说“淘宝”是逛街逛商场的话，那么“淘宝特价版”将带你逛遍全国厂房，以工厂直供价获得便宜好货。