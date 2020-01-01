Xbox手柄“绝对领域: 紫”开售：国行499元

此前微软发布的全新 Xbox 紫色手柄目前已经推出了国行版本，这款新品的名字也被命名为“绝对领域: 紫”。“绝对领域: 紫”特别版 Xbox 无线控制器采用了半透明材质外壳，使控制器内部的精密机械结构若隐若现。除了半透明特殊材质，控制器整体采用高贵紫色渐变典雅粉色的设计，通过旖旎流转的色彩带来与独树一帜的观感。作为 Xbox“绝对领域”系列的第三款控制器，“绝对领域: 紫”特别版控制器进行了巧妙设计，其振动板机键通过指尖的震动反馈，让玩家能够逼真体验游戏中的每一次振动和撞击；控制器操纵杆的灵敏度和方向键也得到进一步加强；扳机键和缓冲键经过精心设计，方便玩家快速准确的触及，同时，玩家还可通过“菜单”按钮和“视图”按钮快速进行便捷导航。“绝对领域：紫”特别版控制器配备 3.5mm 耳机插孔，兼容 Xbox 聊天耳机和 Xbox 立体声耳机。通过蓝牙 4.0 技术，“绝对领域：紫”将可以在 Windows 10 PC、平板、iOS 13、 iPadOS 13、tvOS 13 以及 macOS Catalina设备上使用。“绝对领域: 紫”价格为 499 元，开售平台有微软官方在线商城、京东官方自营旗舰店和天猫商城微软中国官方旗舰店。