上网课和宅家娱乐的大环境也没能帮助国内平板市场止住颓势
MarcusKei 发表于: 03-26 14:58:22
来自 威锋网页版
1290
6
只看作者
主要是因为没货卖。
用「开局不利」来形容 2020 年应该更适合不过。一场突如其来的新冠肺炎疫情让全国陷入停滞状态，科技行业同样不能幸免，先是各大展会陆续被取消，然后是工厂停工后的供应不足以及消费者购买意愿的下降，在过去的 2 月份一个月里，国内手机市场总体出货量只有 638.4 万部，同比去年大跌 56％，这是中国通信院在二月份发布的官方数据。
如果说手机销量的下跌是市场和疫情特殊时期共同作用下的结果，倒也无可厚非。毕竟智能手机市场已经接近饱和，在人人都有手机和产品创新性不足的情况下，消费者购买新手机的意愿越来越低，数据统计机构 IDC 的统计显示国内智能手机出货量已经连续几年下滑。
但对平板设备而言，疫情环境下宅家娱乐和上网课等活动带来的强需求本来是收割用户和创造销量的好时机，但数据却显示了不一样的结果。IDC 预计中国平板电脑市场 2020 年一季度出货量同比将下滑 30.1%，直到第二季度下滑幅度才会逐渐收缓，但仍然可能面临超 10% 的下滑。
出现这种情况的原因主要是因为渠道对疫情可能带来的平板需求激增的预判不够，导致备货不足，所以市场上各品牌平板电脑一直处于缺货状态。
以 iPad 为例，目前苹果官网在售的所有入门配置 iPad（iPad Pro 2020/iPad Air/iPad mini/iPad）的发货日期都在四月中旬左右，热门的款式甚至要到四月下旬才能送达。京东和天猫的苹果旗舰店也都是同样的状态，不是显示无货，就是在下单后 25 天内才能发货。
而那些还尚有余货的渠道商为了提高利润也纷纷采取提价销售的策略，这在一定程度上劝退了一部分对 iPad 有需求，但不强烈的消费者。
如果说手机销量的下跌是市场和疫情特殊时期共同作用下的结果，倒也无可厚非。毕竟智能手机市场已经接近饱和，在人人都有手机和产品创新性不足的情况下，消费者购买新手机的意愿越来越低，数据统计机构 IDC 的统计显示国内智能手机出货量已经连续几年下滑。
但对平板设备而言，疫情环境下宅家娱乐和上网课等活动带来的强需求本来是收割用户和创造销量的好时机，但数据却显示了不一样的结果。IDC 预计中国平板电脑市场 2020 年一季度出货量同比将下滑 30.1%，直到第二季度下滑幅度才会逐渐收缓，但仍然可能面临超 10% 的下滑。
出现这种情况的原因主要是因为渠道对疫情可能带来的平板需求激增的预判不够，导致备货不足，所以市场上各品牌平板电脑一直处于缺货状态。
以 iPad 为例，目前苹果官网在售的所有入门配置 iPad（iPad Pro 2020/iPad Air/iPad mini/iPad）的发货日期都在四月中旬左右，热门的款式甚至要到四月下旬才能送达。京东和天猫的苹果旗舰店也都是同样的状态，不是显示无货，就是在下单后 25 天内才能发货。
而那些还尚有余货的渠道商为了提高利润也纷纷采取提价销售的策略，这在一定程度上劝退了一部分对 iPad 有需求，但不强烈的消费者。