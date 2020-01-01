罗永浩电商首秀定于4月1日：基本上不赚钱

此前国内数码圈的“顶流”罗永浩老师曾在微博上宣称将进军电商直播行业，网友们对于罗老师的处子秀可谓相当期待。今天上午 10 时，锤子科技发文称 4 月 1 日晚 8 点，罗永浩将在抖音示范直播带货。文中写道：“作为硕果仅存的中国第一代网红，我将于 4 月 1 日晚 8 点在抖音示范直播带货。我们准备了很多好东西…基本上不赚你什么钱，就是交个朋友。看到日历，你会觉得这是愚人节，看到东西，你会觉得这不是愚人节，看到价格，你又会觉得这是愚人节，最后你会觉得…这TM到底是不是愚人节？”罗永浩发布了最新的微博和抖音视频，正式宣布抖音成为其独家直播带货平台，同时预告将在 4 月 1 日晚 8 点开启首场直播。抖音市场总经理支颖证实了这一消息，她表示，“罗老师在互联网行业深耕多年，尤其在 3C 数码领域有丰富的经验。我们希望罗老师能利用他的专业知识、能力为抖音用户带来更多有趣好玩、物美价廉的产品。”届时，你会去看罗老师在新平台的“相声”么？