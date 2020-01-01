罗永浩电商首秀定于4月1日：基本上不赚钱

乔纳森森森 发表于: 03-26 11:39:02
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科技圈“顶流”来了，到时你看么？
此前国内数码圈的“顶流”罗永浩老师曾在微博上宣称将进军电商直播行业，网友们对于罗老师的处子秀可谓相当期待。

今天上午 10 时，锤子科技发文称 4 月 1 日晚 8 点，罗永浩将在抖音示范直播带货。文中写道：

“作为硕果仅存的中国第一代网红，我将于 4 月 1 日晚 8 点在抖音示范直播带货。我们准备了很多好东西…基本上不赚你什么钱，就是交个朋友。看到日历，你会觉得这是愚人节，看到东西，你会觉得这不是愚人节，看到价格，你又会觉得这是愚人节，最后你会觉得…这TM到底是不是愚人节？”
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罗永浩发布了最新的微博和抖音视频，正式宣布抖音成为其独家直播带货平台，同时预告将在 4 月 1 日晚 8 点开启首场直播。抖音市场总经理支颖证实了这一消息，她表示，“罗老师在互联网行业深耕多年，尤其在 3C 数码领域有丰富的经验。我们希望罗老师能利用他的专业知识、能力为抖音用户带来更多有趣好玩、物美价廉的产品。”
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届时，你会去看罗老师在新平台的“相声”么？
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手机锋友ka5klqy
沙发
怎么去看？
5小时前
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手机锋友x3wfm83
板凳

做商家的都说不赚钱交朋友，做慈善的都不做声，然后被爆各种黑幕。

5小时前
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senjoy92
地板
引用 @手机锋友ka5klqy 的回复
怎么去看？

上抖音搜索罗永浩就行

5小时前
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senjoy92
4 楼

我有两不赚钱交个朋友的坚果电池型充电宝 小巧玲珑 还是挺有意思的

5小时前
来自 iPhone X
你是一棵小白菜
5 楼
太君
4小时前
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glasan
6 楼
逗比罗太君
4小时前
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代激活ECG
7 楼

罗老师挺好的

4小时前
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小龙崽
8 楼

基本上是不赚钱，但是老罗从不在基本上起步的。都是秒顶端高层开始

4小时前
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长生佛
9 楼
看个锤子！
4小时前
来自 威锋网页版
mjyd
10 楼

罗老师的相声一定要看，下一部一定要买！！！罗老师我是您的粉丝，我坚决支持您！

4小时前
来自 iPhone XS Max
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