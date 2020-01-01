iFixit拆解新款MBA：比前代更容易维修

国外专业拆解团队 iFixit 近日拆解了新款 MacBook Air，新款笔记本电脑采用了剪刀式开关的妙控键盘，并进行了其它一些更新，从而使新 MacBook Air 比上一代更易于维修。iFixit 在其全面拆解中强调，妙控键盘的更新使新款 MacBook Air 的厚度仅增加了 0.5 毫米，这是值得付出的“代价”。在更新键盘之后，iFixit 发现了苹果对触控板排线有一个很好的改进：去年，触控板排线被放置在逻辑板下方，现在可以随时断开它们的连接-这意味着一旦后盖脱落，便可以立即卸下触控板。而且由于电池位于这些相同的排线下，所以这种新配置还可以通过将逻辑板放置在适当的位置来大大加快电池的拆卸速度。这一变化也意味着更换电池更容易，更便捷。其它变化包括为新处理器增加了更大的散热器，并增加了螺钉以帮助保持扬声器的固定。总而言之，新的 2020 款 MacBook Air从iFixit 获得 4/10 的可维修性评分，比上一代机型 3/10 的评分高出 1 分。