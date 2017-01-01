日媒：5G iPhone可能延迟“数月”发布

据日经新闻报道，苹果公司正在考虑推迟其下一代 iPhone 的计划发布时间表。5G iPhone（或者叫“iPhone 12”）本来是打算于 9 月上市的。报道指出，当前的全球疫情导致苹果讨论是否应该将手机延迟数月之久。除了明显的供应限制外，苹果还担心客户对新旗舰手机的需求将会疲软，因为冠状病毒已经影响了消费者的信心和消费力。当前传言称“iPhone 12”系列将有四款设备。包括新的 5.4 英寸 iPhone，两款 6.1 英寸型号和新的 6.7 英寸型号。所有新 iPhone 都将配备 OLED 屏幕，并支持 5G 蜂窝网络。两款高端机型将配备三摄像头系统和激光雷达传感器，与刚刚发布的 iPad Pro 相似。报道称供应链的挑战和客户需求疲软的结合可能导致苹果将手机的发布推迟“几个月”。 由于冠状病毒相关的旅行限制，苹果无法进行原型设计工作，因为苹果无法派遣员工到中国与工厂进行合作。尽管大多数 iPhone 都在 9 月份推出，但近年来有几款机型也是后来才首次亮相。 iPhone X 于 2017 年 11 月上旬发货，iPhone XR 于 2018 年 10 月的最后一周到货。考虑到苹果计划在今年秋天推出四款新型号，因此四款机型可能不会同时到来。报道指出最终的决定将在五月作出。在最坏的情况下，5G iPhone 的发布可能会推迟到 2021 年。