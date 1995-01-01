早高FENG：苹果在欧美捐口罩超千万/国家科学奖钟南山团队入围

▎苹果在欧美范围捐赠超一千万个口罩

▎SpaceX 生产抗疫用品

▎代工厂暂停印度工厂生产

▎国家科学技术奖提名钟南山团队入围

苹果周末宣布了计划向美国和欧洲的医院捐赠数百万个 N95 口罩，据苹果首席执行官蒂姆·库克称，苹果已经能够在美国和欧洲范围内采购超过一千万个 N95 口罩。库克周六表示，苹果旨在向与新冠病毒作战的医疗服务提供者捐赠物资，并于今天澄清说，苹果的运营团队正在与全球政府合作，从苹果供应链中寻找和购买口罩。在这个困难的时期，不少科技公司都加入到了抗疫的行列中。据国外媒体报道，内部备忘录显示，为帮助抗击新型冠状病毒疫情，太空探索技术公司 SpaceX 正在自行生产洗手液和防护面罩，并计划将这些材料捐赠给医院等有需要的地方。该公司还计划在位于加州霍桑的总部举办一次自愿献血活动，并考虑在 SpaceX 的其他办公地和工厂开展献血活动。疫情对全球各个行业都产生了巨大影响，据外媒报道，由于受新型冠状病毒疫情影响，苹果的制造合作伙伴富士康和纬创公司已经暂停其印度工厂的生产。富士康和纬创公司此举是为了遵守印度政府下达的 21 天禁令，从而帮助遏制新型冠状病毒的传播。2020 年 3 月 24 日，国家科学技术奖励工作办公室发布公告，对 2020 年度国家科学技术奖 1500 多项受理项目进行公示。在国家科技奖创新团队奖评选中，钟南山呼吸疾病防控创新团队获得提名。国家科学技术奖包括国家最高科学技术奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖、中华人民共和国国际科学技术合作奖。