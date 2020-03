苹果更新换购计划价格 iPad Pro 2018 款最高可抵 3400 元

随着 iPad Pro 2020 的推出,2018 款 iPad Pro 也沦为「旧设备」,如果你最近想将手上的 iPad Pro 2018 升级为 iPad Pro 2020 的话,苹果在昨天更新的针对 iPad 的 Apple Trade In 换购计划 新价格或许可以帮到你。从官网公开的信息来看,目前 iPad Pro 2018 款已经支持折抵,,此前针对 iPad 的折抵价格最高仅为 2150 元。苹果目前提供了线上和线下两种服务,可以前往附近的 Apple Store 零售店或者在官网上进行设备估价,如果同意苹果给出的回收价格,可以选择邮寄或者到店交付设备,并在购买新设备时获得相应的折抵优惠。如果单看回收价格,「Apple Trade In 换购计划」所给出的设备估价与市面上其他电子设备回收平台相比并不具有竞争力。以 iPhone 为例,此前国内某回收平台给 iPhone XS Max 开出了最高 6011 元的回收最高价,比「Apple Trade In 换购计划」的价格高出许多。那么为何还有那么多人选择「Apple Trade In 换购计划」呢?相比其他回收平台,「Apple Trade In 换购计划」在回收设备时更为便捷,如果你是在苹果官方线下零售店进行的服务,只需要将设备交给店内的工作人员,经过短暂的检测之后便能够现场获得设备的估价。反观第三方平台,回收设备可能要自己亲自寄送到检测机构,而且还可能存在设备被掉包的风险。此外,「Apple Trade In 换购计划」的回收门槛也更低,不仅支持非本地区销售的设备,也就是说如果你手持的是非国行设备,甚至是「有锁」设备,依旧可以享受这项服务。而且苹果官方也一直在大力推广「Apple Trade In 换购计划」。你可以在 Apple 官网或者 Apple 零售店,甚至广告牌上看到有关于这项计划的宣传,为这项服务带来了更多的曝光量。库克此前在接受媒体采访时表示:超过三分之一的苹果用户在购买新 iPhone 的时候选择了「Apple Trade In 换购计划」:「今年,我们切实地推动了这一政策,让消费者更多地考虑以旧换新。走进苹果零售店的人中,有多达三分之一甚至更多的人使用以旧换新,而且这个数字正在上升,我认为这是一个积极的信号。」对于苹果而言,回收的设备的意义还在于进一步提高企业的环境责任。在通过 Apple Trade In 换购计划回收的所有设备中,有超过三分之二会交到新主人手中,剩下的三分之一会被拆解成可再利用的材料被用到新设备的生产中,例如从 iPhone 中回收的大部分铝金属将成为 MacBook Air 上 100% 再生铝金属机身的一部分,而从 iPhone 电池中回收的钴可用于制造新的电池。