苹果为iOS旧设备推出iOS 12.4.6更新

乔纳森森森 发表于: 03-25 20:36:28
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通常这些更新都是修复安全漏洞。
在支持旧设备方面，苹果一直以来都是比较良心的。今天苹果发布了包括 iOS 13.4、iPadOS 13.4 等一系列新系统，那么无法升级到 iOS 13 的用户怎么办呢？
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不用担心，苹果今天还向旧设备推出了 iOS 12.4.6 更新，涉及的可升级设备有 iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad Air 和 iPod touch(第六代)。

如果你在使用第三代 Apple TV 的话，苹果也为你准备了 8.4.3 更新。

现在，用户可以通过检查各自设备上的新软件更新来下载到最新版本，如果您已经启用了自动更新，那么设备就可能已经安装了这些更新了。

如果有重要的修复程序，苹果通常会为较旧的设备发布其软件的新版本。这些更新不会添加任何新功能，但是更有可能修复可能被利用的错误或安全漏洞。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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jingxin1314
沙发

不必担心个鬼，果6已经卡成狗

昨天 20:53
来自 iPhone 8 Plus
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爱疯司
板凳
多少年了你们还拿着5Ｓ跟6这次只要你们更新上去铁定淘汰让你们买新机
昨天 21:09
来自 威锋网页版
linshao6186
地板

12.4.6真心优化的不错👍我的6又复活了！可以再战2年

昨天 21:13
来自 iPhone 6
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senjoy92
4 楼

iPhone钉子户还是蛮多的

昨天 21:17
来自 iPhone X
Ant04
5 楼

xr没收到

昨天 21:19
来自 iPhone XR
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leng788
6 楼

可惜6sP13.4GM回不去了

昨天 21:19
来自 iPhone XS Max
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绝对零度吧
7 楼
那就不要更新了，真的是太坑了...image
昨天 21:22
来自 威锋网页版
yzl8888
8 楼
引用 @jingxin1314 的回复

不必担心个鬼，果6已经卡成狗

他不升级卡一下 新设备谁要？

昨天 21:24
来自 iPhone XS Max
fengyi189
9 楼

6s坚守12.4.2

昨天 21:34
来自 iPhone XS Max
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d936ls2usss
10 楼

我的6sp还在坚守11.4

昨天 21:46
来自 iPhone 6S Plus
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