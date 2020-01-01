苹果为iOS旧设备推出iOS 12.4.6更新

在支持旧设备方面，苹果一直以来都是比较良心的。今天苹果发布了包括 iOS 13.4、iPadOS 13.4 等一系列新系统，那么无法升级到 iOS 13 的用户怎么办呢？不用担心，苹果今天还向旧设备推出了 iOS 12.4.6 更新，涉及的可升级设备有 iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad Air 和 iPod touch(第六代)。如果你在使用第三代 Apple TV 的话，苹果也为你准备了 8.4.3 更新。现在，用户可以通过检查各自设备上的新软件更新来下载到最新版本，如果您已经启用了自动更新，那么设备就可能已经安装了这些更新了。如果有重要的修复程序，苹果通常会为较旧的设备发布其软件的新版本。这些更新不会添加任何新功能，但是更有可能修复可能被利用的错误或安全漏洞。