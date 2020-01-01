外媒透露《阿凡达》等经典大片将在国内重映

说起引领 3D 电影风潮的先行者就不得不提到《阿凡达》，这部电影让国内许多影迷首次接触到了 3D 电影的刺激与震撼。近日国内院线已经逐渐复工，目前上线的电影大多数是一些已经上线过的电影，据外媒THR报道，一些多年前的好莱坞大片也将于国内复映。而在复映的名单当中，就有经典的 3D 电影《阿凡达》。报道称，目前这些影片尚未公布正式的重映日期。但国内一家全国性电影院经营者的消息人士透露，基本上，只要数字院线文件包一到，电影院就可以使用。除了《阿凡达》之外，外媒透露《复仇者联盟1、2、3、4》、《盗梦空间》、《星际穿越》也确定将在中国内地重映。之所以院线暂时上线的都是重映电影，一方面是因为目前影院需要先吸引影迷重返电影院，另一方面是新片投资者尚不敢盲目试水目前的电影市场，这也实属无奈。