外媒透露《阿凡达》等经典大片将在国内重映

乔纳森森森 发表于: 03-25 20:07:52
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还有《复联》等电影也在名单中。
说起引领 3D 电影风潮的先行者就不得不提到《阿凡达》，这部电影让国内许多影迷首次接触到了 3D 电影的刺激与震撼。近日国内院线已经逐渐复工，目前上线的电影大多数是一些已经上线过的电影，据外媒THR报道，一些多年前的好莱坞大片也将于国内复映。
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而在复映的名单当中，就有经典的 3D 电影《阿凡达》。报道称，目前这些影片尚未公布正式的重映日期。但国内一家全国性电影院经营者的消息人士透露，基本上，只要数字院线文件包一到，电影院就可以使用。

除了《阿凡达》之外，外媒透露《复仇者联盟1、2、3、4》、《盗梦空间》、《星际穿越》也确定将在中国内地重映。

之所以院线暂时上线的都是重映电影，一方面是因为目前影院需要先吸引影迷重返电影院，另一方面是新片投资者尚不敢盲目试水目前的电影市场，这也实属无奈。
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雪邦
沙发
这个可以，以前错过了现在补上阿凡达、星际穿越
1小时前
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威锋大神他爹
板凳
重映 没钱了？
1小时前
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star19858109
地板

没钱赚了。重新来一遍怀旧。圈点钱

1小时前
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手机锋友m6fgqp1
4 楼

星际穿越必须去啊

1小时前
来自 iPhone 11
SuperFreeMaomao
5 楼

我几个T的1080P MKV们配家里投影仪难道不香么？

1小时前
来自 iPhone XS
zarakk
6 楼

星际穿越？必须去，没得说，最喜欢的科幻片 无论如何我特么都去！

1小时前
来自 iPhone 11
萧I然
7 楼
阿凡达啊啊
38分钟前
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我爱WEPHONE
8 楼
pt下原盘，特效字字幕，在家看不香吗？
36分钟前
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绝对零度吧
9 楼
特别喜欢这个片，好想再看一遍...image
33分钟前
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手机锋友djemas8
10 楼
阿凡达，会去看的。。回忆起青春年少了。
2分钟前
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