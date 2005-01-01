《集合啦！动物森友会》日本前3天销量188万

近几天以来最火的任天堂 Switch 游戏是什么？相信很多人都会回答这个答案：《集合啦！动物森友会》。《集合啦！动物森友会》是任天堂经典 IP《动物之森》的最新作，游戏已经于 2020 年 3 月 20 日登陆 Switch 平台。这款被玩家称为“佛系”游戏的作品目前已经成为多个游戏平台乃至社交媒体上的热门话题。据统计，该游戏日本地区前三日的销售总量（不包括数字销售）就达到了1,880,626份，这也是《动物森友会》系列的最佳首周销量成绩。考虑到这款游戏的属性，相信不少玩家都入手了数字版，所以这款游戏的总销量数字肯定会更加惊人。与此同时，在该作发布的一周内，游戏良好的口碑，再加上配合动森限定版的发售，Switch 的硬件销售数字约为 392,576 台。小编今天刚入手了数字版，有人来我的岛上瞧瞧吗？