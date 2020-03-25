苹果计划让大中华区外的零售店逐渐开放

全球疫情每天都在急速变化，苹果正在制定暂时计划，打算开始在大中华区以外重新开放部分暂时关闭的零售店。在外媒 9to5Mac 获得的消息中，苹果零售人员高级副总裁 Deirdre O’Brien 陈述了一项针对零售团队成员的战略，该战略将从 4 月开始实施。由于冠状病毒的爆发，公共卫生状况恶化，苹果于 3 月 13 日关闭了其 510 家零售店的大部分店铺。该公司最初计划在 3 月 27 日之前开始重新开店营业，但由于情况瞬息万变，苹果不得不在全球范围内延长停业时间。O’Brien 在致商店团队的信中指出，苹果现在预计某些商店可能会在 4 月上旬重新开业。苹果会评估每间店铺的当地条件，以确保团队成员和顾客的安全。从目前的情况来看，美国境内的 Apple Store 不太可能率先开业。其它拥有直营店铺的地区，例如新加坡的确诊人数没有特别多的公共场所更可能先谨慎开放。在所有 Apple Store 店铺都已重新开业的大中华区，已经采取了广泛的安全措施，例如进入店铺之前进行温度测量，控制人口和减少客流。O’Brien 最后指出，已经提供了资源来帮助零售团队成员学习如何保持健康并建立舒适的工作空间。