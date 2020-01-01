iPad Pro 2020 好不好用？来看外媒评测怎么说

The Verge丨评分：8/10

WIRED丨评分：9/10

CNET

iPad Pro 2020 款已经陆续送达订购用户的手中，而国内外媒体也从昨天开始放出首批评测体验内容，如果你还对于 iPad Pro 2020 到底值不值得入手等问题存疑的话，不妨从这篇文章汇总的外媒评测中寻找答案。iPad Pro 2020 的很多规格都与 2018 款保持一致，例如相同的全面屏设计、相同的 11 英寸+12.9 英寸双版本、相同的屏幕规格等。The Verge 在评测是也表达了类似的看法：「2020 款 iPad Pro 相较于 2018 款只是一个小规格提升。事实上，A12Z 处理器、新摄像头模组、新麦克风是 2020 款 iPad Pro 为数不多的三个升级点。」首先是处理器，iPad Pro 2020 搭载了 A12Z 仿生芯片，CPU 仍旧为八核心，但 GPU 由七核心升级到了八核心，这也意味着 iPad Pro 2020 的性能提升更多体现在图像处理方面。「Apple 称 A12Z 的性能强于 A12X，多出的 GPU 核心将有助于更多游戏在 iPad Pro 上以 120Hz 帧率运行，视频编辑时的渲染以及 AR 性能也将得到提升。我相信这些说法都是正确的，但我不确定大多数 iPad Pro 使用者能否注意到新旧款的性能差异。 」The Verge 在评价 iPad Pro 2020 的性能表现时说道。在测评中，12.9 英寸 iPad Pro 2020 在 Geekbench 5 Pro 的 GPU 测试中取得 9981 分，而 11 英寸 iPad Pro 2018 的分数为 9138，也就是说多出的一个 GPU 核心大致只给 iPad Pro 2020 带来了约 8% 的图像处理性能提升。虽然这样的提升不算特别明显，但并不意味着 iPad Pro 2020 的性能不行。由于 iPad Pro 2018 的 A12X 已经将达到了极高的性能水平（甚至对于有些人来说有些性能过剩），所以 iPad Pro 2020 依旧是目前最强大的平板。其次是新摄像头模组，其中最重要的莫过于新的 LiDAR 传感器，Apple 将其称之为激光雷达扫描仪。「LiDAR 激光雷达扫描仪的加入是为了实现更快、更准确的 AR 体验。iPad Pro 2020 确实带来了更出色的 AR 体验，在使用一些此前就已经推出的 AR 应用时表现更好，但目前为止还没有第三方 AR 应用能够充分利用 LiDAR 激光雷达扫描仪。」...「硬件只是基础，你无法保证优秀的 AR 软件（内容）会更快到来。」「我认为 Apple 对于 iPadOS 支持触控板的处理已经接近完美。页面滚动的感觉很自然，鼠标光标的自适应变化和动画感觉很奇怪，但我很喜欢。然而将光标移动到屏幕边缘唤醒扩展坞、通知中心和侧拉多任务时的操作，会产生一些怪异的感觉。」「对于大部分人来说，iPad Pro 2020 可能有些性能过剩。除非你真的有很好的理由需要用到双摄或者 LiDAR 传感器，否则价格便宜很多的 iPad Air 和 iPad 也能提供许多基础性的 iPad 体验。从硬件的角度来看，无论是 iPad Air 还是 iPad 都无法与 iPad Pro 相媲美，但如果你不需要 iPad Pro 的专业配置，那么为此选择前者省下一笔钱也是件好事。」WIRED 收到的是 12.9 英寸 1TB 版本的 iPad Pro 2020，他们认为新款 iPad Pro 令人更愉悦的新功能之一是软件而非硬件。「iPadOS 13.4 添加了对触控板和鼠标的支持，我将 iPad Pro 2020 和妙控板搭配使用时，屏幕上的光标会显示为圆点，但在靠近文本内容时则变为 I 型指针。此外，iPad 此前支持的屏幕手势也能够在触控板上使用，例如三指上划停留唤醒后台等。」「触控板和键盘的支持使得 iPad Pro 更加接近‘计算机’的领域。」CNET 在评测中重点提到了 iPad Pro 2020 的 LiDAR 激光雷达扫描仪和触控板体验。「iPad Pro 2020 上的 ARKit 应用可以更快地完成加载以及放置 AR 物品，但这只是冰山一角。」苹果在宣传 iPad Pro 2020 的视频中展示了即将于今年晚些时候推出的 Shapr3D AR 应用，它将可以借助激光雷达扫描仪自动生成精确的二维室内平面图及三维模型，全程只需举起 iPad Pro 扫面周边环境就可完成。「对于专业人士而言，这是惊人的功能。」「但对于大部分普通人而言，这种特殊功能可能不是必需品。而且现在许多 AR 应用即使在没有 LiDAR 传感器的情况下也能实现环境扫描功能。」「从极好但不是 OLED 的 LCD Liquid 视网膜屏幕到 FaceID 原深感摄像头，再到 USB-C 接口和磁吸 Apple Pencil，iPad Pro 2020 和旧款在很多地方都是相同的。后置摄像头是为数不多的几个不同点。」「还有其他调整，例如 Wi-Fi 6 和新麦克风，但总的来说 iPad Pro 2020 和 iPad Pro 2018 在很多地方都十分相似。」