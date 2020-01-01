macOS Catalina 10.15.4正式版发布

除了 iOS 13.4 和 iPadOS 13.4 之外，苹果今天还为 Mac 系统带来了 macOS Catalina 10.15.4 正式版。macOS Catalina 10.15.4 加入了 iCloud 云盘文件夹共享、“屏幕使用时间”中的限定通信、Apple Music 歌词实时显示等功能。本更新还提高了 Mac 的稳定性、可靠性和安全性。从“访达”共享 iCloud 云盘文件夹提供访问权限控制，仅允许明确受邀的用户访问或者任何拥有文件夹链接的用户均可访问允许选取可更改和上传文件的用户以及只能查看和下载文件的用户使用限定通信来控制一天内以及停用期间您的子女可以与谁进行双向通信控制子女的音乐视频播放Apple Music 可实时显示歌词，点按歌词视图中的歌词即可跳到歌曲中喜爱的部分可选择将 Chrome 密码导入 iCloud 钥匙串，便于使用“自动填充”在 Safari 浏览器和所有设备上填充密码新增了复制标签页以及关闭当前标签页右侧所有标签页的控制支持在兼容的电脑上播放来自 Netflix 的 HDR 内容通过选择各种色域、白点、亮度和转换函数选项来自定参考模式，从而适合特定工作流程的需要头控指针偏好设置可基于精确的头部动作移动屏幕上的光标可将“高动态范围”内容输出到通过 DisplayPort 或 HDMI 连接且兼容 HDR10 的第三方显示器和电视支持对 Outlook.com 帐户进行 OAuth 认证以提高安全性支持在辅助设备上升级到 iCloud 提醒事项后迁移 CalDav解决了“深色”模式启用后在 App 之间拷贝的文本可能不可见的问题修复了 CAPTCHA 拼贴在 Safari 浏览器中可能无法正确显示的问题解决了“提醒事项”可能针对已完成的提醒事项发送通知的问题修复了 LG UltraFine 5K 显示屏从睡眠状态唤醒后存在的屏幕亮度问题如果你更新了新系统，不妨也一起聊聊体验吧。