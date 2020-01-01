早高FENG：watchOS新系统发布/奥运正式延期

▎watchOS 和 tvOS 最新系统发布

▎奥运会宣布推迟至 2021 年

▎波音公司或 5 月复产 737 MAX

▎科技公司压缩印度流量

今天凌晨是苹果各个系统的更新日，苹果今天还发布了 watchOS 6.2，watchOS 6.2 为 Apple Watch 应用增加了内购功能，修复了切换 WiFi 时音乐暂停的问题。同时心电图 ECG 也支持了新的国家，据部分国行用户表示，在新版本中依然可以使用心电图功能。另外 tvOS 13.4 正式版也已经发布，不过暂时没发现重大功能更新。奥运会迎来历史上首次延期，据奥委会官方宣布，东京奥运会确认延期一年举办，届时依然会使用“东京奥运会 2020”以及“东京残奥会 2020”的名字。东京奥运会成为首届在和平年代未能如期举办的奥运会。它也是受新冠肺炎疫情冲击的全球最大活动。奥运不仅是体育盛事，也是重要经济活动，日本为奥运会的投入已超 310 亿美元。据外媒报道，波音公司计划于 5 月份恢复其 737 MAX 的生产，结束对其畅销机型的安全禁令引发的长达数月的停产。波音的计划将取决于快速蔓延的新冠病毒造成的破坏程度，以及美国监管机构是否批准 737MAX 恢复服务，该公司仍预计有望在 2020 年年中获得批准。由于越来越多的人在家办公，这对电信网络造成了不小的压力。继欧洲之后，流媒体巨头Netflix 和社交媒体巨头 Facebook 周二表示，他们将减少自家服务在印度的数据量，以缓解印度的电信网络拥堵状况。