iOS 13.4正式版发布：包含一系列更新改进

就在刚刚，iOS 13.4 正式版发布，内容和此前的 GM 版本无异，之前已经安装了 GM 版本的用户不会收到推送更新了。iOS 13.4是 iOS 13 的一个大版本更新，这一版本推出了新的拟我表情贴纸和从“文件” App 共享 iCloud 云盘文件夹的功能。本更新还包含错误修复和改进。新增九款拟我表情贴纸，包括爱心环绕的微笑脸、双手合十和派对脸从“文件” App 共享 iCloud 云盘文件夹提供访问权限控制，仅允许明确受邀的用户访问或者任何拥有文件夹链接的用户均可访问允许选取可更改和上传文件的用户以及只能查看和下载文件的用户始终在对话视图中显示用于删除、移动、回复或编写邮件的控制配置 S/MIME 后加密电子邮件的回复会自动加密支持“通用购买”，单次购买即可在 iPhone、iPod touch、iPad、Mac 和 Apple TV 上使用参与活动的 App在 Arcade 标签页中显示最近玩过的 Arcade 游戏，方便您在 iPhone、iPod touch、iPad、Mac 和 Apple TV 上继续玩“查看所有游戏”新增列表视图CarPlay 车载仪表盘支持第三方导航 AppCarPlay 车载仪表盘上会显示通话中的信息“AR 快速查看”支持播放 USDZ 文件中的音频“输入预测”键入支持阿拉伯文在配备全面屏的 iPhone 机型上新增了 VPN 断开连接时显示的状态栏指示器修复了“相机”开启后取景框可能显示为黑屏的问题解决了“照片”可能显示为使用过多储存空间的问题解决了 iMessage 信息停用时可能无法将“照片”中的图像共享到“信息”的问题修复了“邮件”中邮件可能乱序显示的问题解决了“邮件”中对话列表可能显示空行的问题解决了轻点“快速查看”中的“共享”按钮时“邮件”可能崩溃的问题修复了“设置”中蜂窝数据可能错误显示为关闭的问题解决了“深色”模式和“智能反转”同时启用后 Safari 浏览器中的网页可能不会反转的问题解决了“深色”模式启用后拷贝的网页内容文本在粘贴时可能不可见的问题修复了 CAPTCHA 拼贴在 Safari 浏览器中可能无法正确显示的问题解决了将逾期的重复提醒事项标记为完成前，“提醒事项”可能不发送新通知的问题解决了“提醒事项”可能针对已完成的提醒事项发送通知的问题修复了未登录时 iCloud 云盘在 Pages 文稿、Numbers 表格和 Keynote 讲演中仍显示为可用的问题解决了 Apple Music 中的音乐视频可能不以高品质进行流播放的问题解决了部分车辆上 CarPlay 车载可能断开连接的问题修复了 CarPlay 车载“地图”中显示的内容可能从当前区域短暂偏移的问题解决了轻点安保摄像头的活动通知时“家庭” App 可能打开另一段录像的问题解决了轻点截屏的“共享”菜单时快捷指令可能不显示的问题改进了缅甸文键盘，现可从数字和符号中访问标点符号已经更新的朋友不妨在评论区中说说体验和感受。