VR新作《半条命：Alyx》上市首日好评如潮

近日最火的游戏除了NS的《集合啦！动物森友会》之外，就要数今天受到媒体众多好评的《半条命：Alyx》了。《半条命：Alyx》是V 社（Valve）的 VR 新作，今天 IGN 为这款新作打出了10分的满分好评，评测者认为，其它 VR 作品想要赶上《半条命：Alyx》恐怕要花上非常久的时间，更别提何时才能超越它了。IGN 评论道：《半条命：Alyx》是编辑有史以来玩过最好的 VR 射击游戏，游戏流程 15 个小时，每一章的场景都能明显感觉到与上一章有很大不同，包括酒厂、高科技社区、外星人巢穴等等等等。编辑还推荐在玩该游戏之前先重温一下《半条命 2》，因为新作讲述的是《半条命 2》5 年前的故事。不少已经接触到这款游戏的媒体人都表示，其环境渲染非常逼真，设计师甚至还将一些恐怖元素移除了，不然呈现出来的版本会比现在的更加可怕。《半条命：Alyx》已于今天上市，相信在未来一段时间内会成为 VR 游戏的新标杆。