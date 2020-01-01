全球最大3D打印工厂帮助生产医疗物资

世界各地的 3D 打印社区都在努力充分利用 3D 打印的制造技能和能力，以帮助减缓全球疫情的增长。位于捷克的全球最大 3D 打印工厂 PRUSA Research 的创始人 JosefPrůša 就此问题发了言，并提出了 3D 打印设备安全性的重要问题。该小组在布拉格维诺拉达大学医院的马丁·哈弗德的支持下，制作了许多原型，这些原型可以用来制作防护面罩的功能性版本，并得到捷克卫生部长的批准。只用了三天现在 PRUSA Research 已开始生产可在实际条件下使用的测试版本。到目前为止，已经将数千套用于自组装的口罩移交给了卫生部，卫生部将把它们分发给适当的机构。通过其 3D 打印，PRUSA Research 可以实现每天 800 件的生产能力，这仍然不是最大的产能。从理论上讲，PRUSA 每天可用产生多达 4000 个面罩。每个面罩所需的材料成本不到 1 美元，该小组承诺在未来几周向捷克卫生部捐赠 1 万个面罩。