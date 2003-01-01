台北电脑展Computex宣布延期至9月

由于疫情的关系，不少大型科技展会都选择延期又或者取消改为线上发布，最新一个加入到延期行列的展会是台北电脑展。台北电脑展 Computex 是全球第二、亚洲最大的国际电脑展，每年吸引来自全球 PC、笔记本行业的重要厂商参展，同时也包括芯片巨头英特尔、AMD、英伟达等公司参加。根据外媒 Videocardz 的报道，台北电脑展目前已正式改期至 9 月 28 日举行。台北电脑展活动将改为 9 月 28 日-30 日举行，之前定于 6 月 2 日举行。这是台北国际电脑展历史上第二次改期，上一次改期是因为 2003 年的非典。2019 年台北电脑展参展厂商就达到了 1685 家，使用 5508 個摊位，有全球 171 个国家或地区 4 万 2 千人参加展会。目前各地区还是建议少聚集，避免疫情的进一步爆发。