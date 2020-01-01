Redmi发布4K新电视：98英寸卖两万元

Redmi 品牌从小米公司独立之后，便更多地承载了小米一直坚持的“性价比”责任。在今天的发布会中，除了旗舰手机 K30 Pro 之外，还发布了一款 98 英寸的智能电视，售价 19999 元。Redmi此前已经发布过 40 和 70 英寸的电视，考虑到之前的预热，媒体普遍认为 Redmi 今天将会带来一款比 70 英寸更大的电视。果不其然，今天发布的这款 98 英寸电视，支持 4K 分辨率，搭载深度定制 12nm 芯片，支持 MEMC 运动补偿，配备 4GB+64GB 储存，采用第九代画质引擎。外形用料方面，金属拉丝工艺的深锖色不锈钢边框，四边框的宽度保持一致，仅 12.8mm，屏占比高达 98.8%。在发布会上 Redmi 的品牌经理卢总还提到，如果你担心家里的门不够大，又或者是需要破窗才能进入的话，那么在下订单的时候会先向用户确保电视能入户。如此同时，用户拥有 30 天从订单到送装的尊享服务。即从订单 30 天内，完成售前沟通、免费现场勘测、出具安装方案以及专业团队送装上门等。最后在公布售价时，还对比了其它品牌的同尺寸产品，Redmi再次给出了一个行业内的低价。4 月 9 日 10 点，Redmi 的这款 98 英寸电视将会首次开售。