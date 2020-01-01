Redmi发布4K新电视：98英寸卖两万元

乔纳森森森 发表于: 03-24 18:46:11
来自 威锋网页版
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Redmi依然走性价比路线。
Redmi 品牌从小米公司独立之后，便更多地承载了小米一直坚持的“性价比”责任。在今天的发布会中，除了旗舰手机 K30 Pro 之外，还发布了一款 98 英寸的智能电视，售价 19999 元。
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Redmi此前已经发布过 40 和 70 英寸的电视，考虑到之前的预热，媒体普遍认为 Redmi 今天将会带来一款比 70 英寸更大的电视。果不其然，今天发布的这款 98 英寸电视，支持 4K 分辨率，搭载深度定制 12nm 芯片，支持 MEMC 运动补偿，配备 4GB+64GB 储存，采用第九代画质引擎。外形用料方面，金属拉丝工艺的深锖色不锈钢边框，四边框的宽度保持一致，仅 12.8mm，屏占比高达 98.8%。
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在发布会上 Redmi 的品牌经理卢总还提到，如果你担心家里的门不够大，又或者是需要破窗才能进入的话，那么在下订单的时候会先向用户确保电视能入户。如此同时，用户拥有 30 天从订单到送装的尊享服务。即从订单 30 天内，完成售前沟通、免费现场勘测、出具安装方案以及专业团队送装上门等。
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最后在公布售价时，还对比了其它品牌的同尺寸产品，Redmi再次给出了一个行业内的低价。4 月 9 日 10 点，Redmi 的这款 98 英寸电视将会首次开售。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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Taitanoboa
沙发

呵呵

昨天 19:01
来自 iPhone XS Max
RyIn1980
板凳

呵呵2

昨天 19:06
来自 iPhone 6S
xtm13579
地板

98

昨天 19:11
来自 iPhone 11
PhilHaws
4 楼

我要有能放下98寸电视的房子，我会买红米的电视？而且98寸的4K，相当于4块49寸的1080p拼到一起，这显示效果能好的了？

昨天 19:30
来自 iPhone X
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sxcnma
5 楼

98寸4K？和40寸720p有什么分别，浪费钱

昨天 19:42
来自 iPhone 8 Plus
Saada
6 楼
没有对比没有伤害，有没有更好的巨幕推荐一下，我有这个需求
昨天 19:48
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尤文图斯前锋C
7 楼
三星那个8K
昨天 19:59
来自 威锋网页版
abcwtg2
8 楼
引用 @Saada 的回复
没有对比没有伤害，有没有更好的巨幕推荐一下，我有这个需求

Sony 85Z9G,我刚买，效果很好。

昨天 20:18
来自 iPhone XS Max
a2651011
9 楼
呵呵！现在还在搞这种所谓性价比？
昨天 20:20
来自 威锋网页版
一堆企鹅蛋
10 楼

比海信75的8K好吧

昨天 20:31
来自 iPhone 7 Plus
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