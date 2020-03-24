Redmi K30 Pro：2999元成最便宜865旗舰

乔纳森森森 发表于: 03-24 18:23:46
来自 威锋网页版
2434
19
只看作者
会是真香预告吗？

今天下午两点，Redmi K30 Pro 正式在线上发布，这是 Redmi 品牌最新的旗舰机型，和小米 10 发布会一样，此次发布会也是以线上的形式发布的。

image


K30 Pro 此前在微博上的一系列预热后，外观方面已经不是什么秘密。这款机型采用了 6.67 英寸弹出全面屏，分辨率为 2400×1080，四面窄边框实现了 92.7%的屏占比。搭载高通骁龙 865 旗舰平台，前置 2000 万像素，后置 6400 万主摄+1300 万超广角+500 万长焦微距+200 万景深四摄，电池容量为 4700mAh，支持 33W 闪充。

另外在硬件方面还采用了新一代 LPDDR5 内存及新一代 UFS 3.1 闪存，号称最强悍的性能组合，也是目前安卓平台的旗舰水平。售价 2999 元起，红米 K30 Pro 5G 成为首款 3000 元内的骁龙 865 旗舰机。有意思的是，一开始 Redmi 品牌总经理还卖了个关子，并称友商同款机型赚太多了，随后宣布起售价为 3299 元，但后来又将最终定价定位 2999 元。

image


K30 Pro 有太空灰、月慕白、星环紫、天际蓝等四种颜色，命名均和太空有关。售价方面，K30 Pro 标准版 6+128GB 售价 2999 元起，8+128GB 版 3399 元，8+256GB 版 3699 元，K30 Pro 变焦版 8+128GB 版 3799 元，8+256GB 版 3999 元。



编辑于 2020-03-24 19:04:22

本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
如需转载请联系 hezuo@office.feng.com
全部回复(19)
只看作者
正序查看 倒序查看
jf1480
沙发

确实香

昨天 18:38
来自 iPhone XR
宅一生
板凳
真不错啊！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！我还是买iphone + apple watch套餐。
昨天 18:43
来自 威锋网页版
想要全家桶
地板

小编是忘了这是哪吗？

昨天 18:55
来自 iPhone 11
查看2条回复
MacEBC
4 楼
60hz直接呵呵，2999阉割ufs3.1和lpddr5。同配置多300 3599 x50pro不香吗
昨天 18:57
来自 威锋网页版
lxl860428
5 楼

屏幕估计用的原来k20 pro，所以还是60

昨天 19:17
来自 iPhone 11 Pro Max
查看3条回复
广东靓仔
6 楼
引用 @lxl860428 的回复

屏幕估计用的原来k20 pro，所以还是60

小米10同款 少了90hz

昨天 19:21
来自 iPhone 11
jingxin1314
7 楼

太重了

昨天 19:42
来自 iPhone 8 Plus
名字要帅一点
8 楼

不知道怎么评价小米产品

昨天 20:08
来自 iPhone XS Max
xxxboy2018
9 楼
晕，马达振动都单独列出来做卖点了。。。。。。
昨天 20:08
来自 威锋网页版
Fluffy方
10 楼

12G都没有

昨天 20:12
来自 iPhone XS Max
首页 12 尾页 / 2 页