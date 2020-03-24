Redmi K30 Pro：2999元成最便宜865旗舰

今天下午两点，Redmi K30 Pro 正式在线上发布，这是 Redmi 品牌最新的旗舰机型，和小米 10 发布会一样，此次发布会也是以线上的形式发布的。





K30 Pro 此前在微博上的一系列预热后，外观方面已经不是什么秘密。这款机型采用了 6.67 英寸弹出全面屏，分辨率为 2400×1080，四面窄边框实现了 92.7%的屏占比。搭载高通骁龙 865 旗舰平台，前置 2000 万像素，后置 6400 万主摄+1300 万超广角+500 万长焦微距+200 万景深四摄，电池容量为 4700mAh，支持 33W 闪充。

另外在硬件方面还采用了新一代 LPDDR5 内存及新一代 UFS 3.1 闪存，号称最强悍的性能组合，也是目前安卓平台的旗舰水平。售价 2999 元起，红米 K30 Pro 5G 成为首款 3000 元内的骁龙 865 旗舰机。有意思的是，一开始 Redmi 品牌总经理还卖了个关子，并称友商同款机型赚太多了，随后宣布起售价为 3299 元，但后来又将最终定价定位 2999 元。





K30 Pro 有太空灰、月慕白、星环紫、天际蓝等四种颜色，命名均和太空有关。售价方面，K30 Pro 标准版 6+128GB 售价 2999 元起，8+128GB 版 3399 元，8+256GB 版 3699 元，K30 Pro 变焦版 8+128GB 版 3799 元，8+256GB 版 3999 元。





编辑于 2020-03-24 19:04:22