苹果与宝马合作：用iPhone当车钥匙

外媒 9to5Mac 于 2 月曾报道苹果正在开发一项新的“ CarKey”功能，该功能能让司机们用 iPhone 代替物理钥匙。而这项新的虚拟钥匙技术最早是在 iOS 13.4 的 Beta 版中发现的。9to5Mac 在 iOS 14 代码中获得的新证据表明，苹果正在与宝马合作，可能会成为第一家支持这一功能的汽车制造商。报道指出，当被问到这一功能时，宝马方面并没有否认。该新闻稿于去年 12 月发布，提及到宝马为采用这一虚拟技术而做出的努力：在早期阶段，宝马集团在智能设备和客户数字生态系统的无缝集成中发挥了领导作用。为客户提供简单，互联且“无钥匙”进入其车辆的方式一直是创新的关键领域。 如今，使用 BMW 数字钥匙作为智能手机上 BMW Connected 的一部分，已经可以锁定和解锁车辆，启动发动机并与他人共享钥匙。但这只是宝马集团塑造和领导的全球技术转型的第一步。宝马此前还承认与汽车互联协会负责标准化汽车与相连设备之间的新数字钥匙功能。值得注意的是，苹果在 2018 年也参与了该协会的活动。