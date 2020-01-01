最新航拍Apple Park图片：空无一人

在苹果新总部 Apple Park 尚未落成之前，就经常有网友航拍新总部的最新建设进展。在如今的这个时期，苹果总部又会呈现一个什么样的景象呢？近日国外又有网友对 Apple Park 进行了航拍，从航拍的图片可以看出硕大的园区目前人烟稀少，颇为凄凉，皆因苹果目前对大部分总部员工实行在家远程办公的措施，再加上圣克拉拉目前正实行“社会隔离”，出现这番景象也就不让人意外了。航拍来自一名叫邓肯·辛菲尔德的网友，在最新的视频从空中俯瞰 Apple Park，史蒂夫·乔布斯剧院和库比蒂诺周边地区都几乎没人。另外，Apple Park 的游客中心也早已经关闭。根据当地规定，非必要业务至少要关闭到 4 月 7 日才能恢复。传闻苹果本来计划于 3 月发布新品发布会，地点毫无疑问就是乔布斯剧院，从目前的情况来看，也只能延期了。