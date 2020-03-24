苹果宣布：启动Mac和iOS通用购买功能

乔纳森森森 发表于: 03-24 12:16:40
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对开发者和用户来说都是好事。
苹果已经宣布将正式启动为开发者准备的新功能，以给用户一次性即可购买 Mac 和 iOS 的同一应用。苹果最早在 2 月份详细制定了这项计划，当时便称该功能将于 3 月份向开发者推出。
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苹果今天在其开发者网站上的帖子中宣布了这一消息：

您现在可以在通用购买中包含应用的 macOS 版本，从而使客户只需购买一次即可在 iOS、iPadOS、macOS、watchOS 和 tvOS 上享受您的应用和应用内购。通过在Xcode中为您的应用使用单个捆绑包ID并设置应用记录以在 App Store Connect 中进行通用购买来开始使用。

正如上个月所报道的，开发者只需更改其 Mac 应用即可使用与 Mac 应用相同的捆绑包标识符。App Store 将处理统一的过程，还可以首次在 iOS 和 Mac 之间共享应用内购。

此处的目标显然是促进 Mac Catalyst 平台的更多应用，从而允许开发者将更多iPad应用引入到 Mac 中。

需要注意的一件事是，尽管苹果今天宣布了这一消息，但尚无任何应用支持 Mac 和 iOS 之间的通用购买。这是因为苹果尚未向开发者提供 Xcode 11.4 GM 版本。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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手机锋友9pzxc9p
沙发

妈呀这也太好了 那些notability在Mac上又收费真的恶心

3小时前
来自 iPhone X
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薛之谦1
板凳

😂

3小时前
来自 iPhone XR
lu357354258
地板

涨价？

2小时前
来自 iPhone 11 Pro
cybersun
4 楼
早晚的事情，花两份钱是不合理。也是为了ARM平台扫清应用屏障。
2小时前
来自 威锋网页版
andizheng
5 楼

iPhone和iPad上已经是一次购买了吗？

1小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
那破轮七世
6 楼

打开任何帖子都是undefined

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1小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
Wiseweek
7 楼
引用 @手机锋友9pzxc9p 的回复

妈呀这也太好了 那些notability在Mac上又收费真的恶心

不能香太早，是否重复收费的决断权，还是在开发者手里。
1小时前
来自 威锋网页版