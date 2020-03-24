苹果宣布：启动Mac和iOS通用购买功能

苹果已经宣布将正式启动为开发者准备的新功能，以给用户一次性即可购买 Mac 和 iOS 的同一应用。苹果最早在 2 月份详细制定了这项计划，当时便称该功能将于 3 月份向开发者推出。苹果今天在其开发者网站上的帖子中宣布了这一消息：您现在可以在通用购买中包含应用的 macOS 版本，从而使客户只需购买一次即可在 iOS、iPadOS、macOS、watchOS 和 tvOS 上享受您的应用和应用内购。通过在Xcode中为您的应用使用单个捆绑包ID并设置应用记录以在 App Store Connect 中进行通用购买来开始使用。正如上个月所报道的，开发者只需更改其 Mac 应用即可使用与 Mac 应用相同的捆绑包标识符。App Store 将处理统一的过程，还可以首次在 iOS 和 Mac 之间共享应用内购。此处的目标显然是促进 Mac Catalyst 平台的更多应用，从而允许开发者将更多iPad应用引入到 Mac 中。需要注意的一件事是，尽管苹果今天宣布了这一消息，但尚无任何应用支持 Mac 和 iOS 之间的通用购买。这是因为苹果尚未向开发者提供 Xcode 11.4 GM 版本。