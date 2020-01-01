新 Apple TV 最新爆料：存储容量翻倍/儿童模式/屏幕时间

MarcusKei 发表于: 03-24 11:52:14
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然而对于国内用户而言，这款产品还有些遥远。
距离苹果正式推出上一代 Apple TV 4K 已经过去了将近三年的时间，而随着 Apple TV+ 流媒体服务、Apple Arcade 游戏订阅服务的上线，新款 Apple TV 的发布已经箭在弦上了。
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去年九月份，推特用户曾爆料称新一代 Apple TV 的内部型号为 Apple TV 11,1 和 J305，这与外媒在 iOS 13 内部版本中发现的代码不谋而合。此外新 Apple TV 还可能搭载 A12 或者 A13 仿生芯片，为其带来更强的处理性能。

三年前推出的 Apple TV 4K 拥有 4K 分辨率的输出能力，支持 HDR 10 以及杜比视觉效果，采用了同年 iPad Pro 搭载的 A10X 芯片，相信随着采用 7nm 制程的 A12 或者 A13 仿生芯片的加入，Apple TV 的性能将迎来显著提升，这也有利于 Apple Arcade 在 Apple TV 上的推广。
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此外，根据来自 Youtuber iUpdate 的最新爆料新款 Apple TV 的存储容量还可能由目前的 32GB/64GB 组合选项升级至 64GB/128GB，这样的升级策略可能同样是出于对 Apple Arcade 的考虑，越大的存储容量意味着能够安装更多游戏。

至于今年的 tvOS 14 或许也将迎来「儿童模式」和「屏幕时间管理」新功能，前者允许父母在 Apple TV 上为孩子单独开设一个账户，该账户内可以访问的程序或者内容将根据管理者的设定调整；后者则是 iOS 12、macOS Catalina 上出现的对应功能的 「Apple TV 版本」，预计将允许用户监控 Apple TV 的使用情况，安排停用时间，并为 Apple TV 上的 App 和网站设置使用时间限制。
本文著作权归 @MarcusKei 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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汫汐
沙发

沙发

3小时前
来自 iPhone X
诗意栖居
板凳

板凳

3小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
623404355
地板

没国内的事

3小时前
来自 iPhone XS Max
手机锋友sz918y4
4 楼

升到128你管这叫升级？Apple TV一代就有160g存储可选

3小时前
来自 iPhone 6S
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嗨江城
5 楼

希望尽快推出

3小时前
来自 iPhone 11
xusifchj
6 楼
引用 @手机锋友sz918y4 的回复

升到128你管这叫升级？Apple TV一代就有160g存储可选

可能就像现在的加量不加价

2小时前
来自 iPhone 7
曲先生
7 楼

404

2小时前
来自 iPhone 11 Pro
雷尔
8 楼

要愉快的家庭共欢乐的玩游戏还是得买switch，自己独爽的买ps4 pro，apple tv 4k目前性能足够玩所有arcade里的游戏了，最难受的就是遥控器用来操作看视频没得说真是太顺畅了，但是玩游戏太难受了感觉手指关节疼。

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
cybersun
9 楼
翻吧，反正国内用不上
2小时前
来自 威锋网页版
c0f
10 楼
amazon fire stick 4k路过。
2小时前
来自 威锋网页版
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