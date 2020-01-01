新 Apple TV 最新爆料：存储容量翻倍/儿童模式/屏幕时间

要愉快的家庭共欢乐的玩游戏还是得买switch，自己独爽的买ps4 pro，apple tv 4k目前性能足够玩所有arcade里的游戏了，最难受的就是遥控器用来操作看视频没得说真是太顺畅了，但是玩游戏太难受了感觉手指关节疼。