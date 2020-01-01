iOS 14的“查找”应用让女友查岗更容易了

据外媒 9to5Mac 透露，在 iOS 14 中苹果的“查找”应用将会增添有用的新功能，包括增强现实模式和新的位置触发方式，这些都是该媒体在 iOS 14 的早期测试版中获悉的。“查找”是苹果在 iPhone、iPad、Mac 和在网页版都发布了的一个独立的应用，用于查找丢失的设备并与家人和朋友共享位置。从 iOS 13 开始，苹果整合了“查找我的iPhone”和“查找我的朋友”，从而将设备跟踪和位置共享合并到一个应用中。iOS 14 将为“查找”的位置共享部分提供新的通知功能。具体来说，更新后的应用将包含一个新选项，当某人在一天的预定时间未到达特定位置时就会收到通知。“查找”应用目前只能在某人到达某个特定位置时提醒，没有到达就不会提醒。没有到达提醒功能对于家长查看孩子位置时，比较实用。当然，对于女朋友“查岗”也比较实用。“查找”还将允许用户创建通知，以根据自己的位置来提醒联系人，并且可以针对一周中的特定日期自定义新的位置提醒。苹果在 iOS 14 中使用的“查找”应用也可以与增强现实设备配合使用。苹果的增强现实开发人员框架 ARKit 在即将到来的软件更新中包括了头戴模式。用户将能够使用增强现实在视觉上进行定位，以从更近的位置获得更精确的方向。