新款 iPad Pro 开始发货 已经有国外果粉晒出开箱

MarcusKei 发表于: 03-24 10:15:13
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你的新款 iPad Pro 发货了吗？
上周发布的新款 iPad Pro 将从 3 月 25 日（本周三）开始陆续到达订购用户手中，但已经有部分国外果粉提前收到了他们的新 iPad Pro，来自 Reddit 的用户 Zindexed 就晒出了提前到达的新款 iPad Pro。
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从实拍图来看，新款 iPad Pro 最大的变化是位于左上角的矩形摄像头模组，广角主摄+超广角副摄+LiDAR 激光雷达扫描仪组成了迄今为止最强的 iPad 摄像头模组，这也将是 iPad 进入全新 AR 世界的敲门砖。
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此外，Zindexed 还晒出了新款 iPad Pro 的跑分数据，从 Geekbench 的结果来看，搭载 A12Z 仿生芯片的新款 iPad Pro 在性能上大体和采用 A12X 的 iPad Pro 2018 接近：

▪ Single-Core：1114（2018 款 iPad Pro 为 1111）
▪ Multi-Core：4654（2018 款 iPad Pro 为 4604）
▪ Metal Score：9894（2018 款 iPad Pro 为 9146）

值得注意的是，新款 iPad Pro 搭载的是 iPadOS 13.4，但适用于 2018 款 iPad Pro 的 iPadOS 13.4 暂未发布，所以这个分数对比可能不一定十分准确，但情况可能基本相差不大。

你订购了新款 iPad Pro 了吗？预计送达日期是什么时候？欢迎留言讨论。
本文著作权归 @MarcusKei 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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zarakk
沙发

沙发🛋

5小时前
来自 iPhone 11
Wangtf_xx
板凳
20号15:48下的单，预计4/8送达😂
5小时前
来自 威锋网页版
呦吼草莓味的
地板
刻了字要后天才能收到了。
5小时前
来自 威锋网页版
疯狂氧气
4 楼

不可能差别不大吧，不同款乞丐版肯定新款运存大的跑分高

5小时前
来自 iPhone 7 Plus
sleepinnight
5 楼

变态中，反正最晚27号到手，pencil和键盘鼠标已经饥渴难耐

5小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
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leo0306
6 楼
看到这么大颗的摄像头，想吐
5小时前
来自 威锋网页版
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西xi瓜
7 楼

手持18款pro，果断放弃新款pro了，没理由为一个摄像头更新了，等下一款

4小时前
来自 iPhone X
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baishanwl
8 楼

这黑边，跑航母...

4小时前
来自 iPhone XS Max
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fumj0316
9 楼
引用 @leo0306 的回复
看到这么大颗的摄像头，想吐

我觉得挺好看

4小时前
来自 iPhone XS Max
想要全家桶
10 楼
引用 @baishanwl 的回复

这黑边，跑航母...

这是平板 而且是等边的 拿起来不误触 视觉协调就行了 你看的是显示内容啊 外面那些买不起酸的人说也就算了 在这还说

4小时前
来自 iPhone 11
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