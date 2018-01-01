新款 iPad Pro 开始发货 已经有国外果粉晒出开箱
MarcusKei 发表于: 03-24 10:15:13
来自 威锋网页版
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你的新款 iPad Pro 发货了吗？
上周发布的新款 iPad Pro 将从 3 月 25 日（本周三）开始陆续到达订购用户手中，但已经有部分国外果粉提前收到了他们的新 iPad Pro，来自 Reddit 的用户 Zindexed 就晒出了提前到达的新款 iPad Pro。
从实拍图来看，新款 iPad Pro 最大的变化是位于左上角的矩形摄像头模组，广角主摄+超广角副摄+LiDAR 激光雷达扫描仪组成了迄今为止最强的 iPad 摄像头模组，这也将是 iPad 进入全新 AR 世界的敲门砖。
此外，Zindexed 还晒出了新款 iPad Pro 的跑分数据，从 Geekbench 的结果来看，搭载 A12Z 仿生芯片的新款 iPad Pro 在性能上大体和采用 A12X 的 iPad Pro 2018 接近：
▪ Single-Core：1114（2018 款 iPad Pro 为 1111）
▪ Multi-Core：4654（2018 款 iPad Pro 为 4604）
▪ Metal Score：9894（2018 款 iPad Pro 为 9146）
值得注意的是，新款 iPad Pro 搭载的是 iPadOS 13.4，但适用于 2018 款 iPad Pro 的 iPadOS 13.4 暂未发布，所以这个分数对比可能不一定十分准确，但情况可能基本相差不大。
你订购了新款 iPad Pro 了吗？预计送达日期是什么时候？欢迎留言讨论。
从实拍图来看，新款 iPad Pro 最大的变化是位于左上角的矩形摄像头模组，广角主摄+超广角副摄+LiDAR 激光雷达扫描仪组成了迄今为止最强的 iPad 摄像头模组，这也将是 iPad 进入全新 AR 世界的敲门砖。
此外，Zindexed 还晒出了新款 iPad Pro 的跑分数据，从 Geekbench 的结果来看，搭载 A12Z 仿生芯片的新款 iPad Pro 在性能上大体和采用 A12X 的 iPad Pro 2018 接近：
▪ Single-Core：1114（2018 款 iPad Pro 为 1111）
▪ Multi-Core：4654（2018 款 iPad Pro 为 4604）
▪ Metal Score：9894（2018 款 iPad Pro 为 9146）
值得注意的是，新款 iPad Pro 搭载的是 iPadOS 13.4，但适用于 2018 款 iPad Pro 的 iPadOS 13.4 暂未发布，所以这个分数对比可能不一定十分准确，但情况可能基本相差不大。
你订购了新款 iPad Pro 了吗？预计送达日期是什么时候？欢迎留言讨论。
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