早高FENG：苹果市值跌破万亿/奥运会或推迟至2021年

▎苹果市值跌破万亿

▎奥运会或推迟至 2021 年

▎特斯拉捐赠口罩和生产呼吸机

▎三星 Galaxy M51 渲染曝光

美股频繁熔断，加上冠状病毒疫情以及美国一项庞大财政刺激提案带来的焦虑，苹果公司股价下跌 2.1%，收于 224.37 美元，市值已经低于 1 万亿美元，目前这家科技巨头的市值约为 9820 亿美元。而目前只有微软的市值勉强超过了 1 万亿，目前为 1.03 万亿美元。目前的大环境对每家公司来说都是个考验，科技巨头也不例外。东京奥运会看起来已经不能如期举办，继多个国家宣布不会派运动员参赛之后。最新消息显示，，奥委会高级官员庞德在接受采访时表示，2020 年东京奥运会将被推迟。他表示奥运会可能会推迟到 2021 年，具体的细节将在未来四周内确定。此前日本政府坚持会如期举办奥运，但目前看来也不得不准备B计划。虽然马斯克的“大嘴”有时候会引起很多争议，其中就包括了对新冠疫情的看法。不过近日据多个消息源证实，特斯拉正在加紧制造呼吸机、并将向医疗机构捐赠 25 万个 N95 口罩。到下周的时候，特斯拉有望提供 1000 多台呼吸机。此前，特朗普还提到“特斯拉将是制造呼吸机的三大汽车制造商之一”。三星依然在实行机海战术，其低端和中端机型在许多市场都有着不错的表现。近日三星即将发布的 Galaxy M51 中端机型开始在网上出现。Galaxy M51 正面搭载了一块流行的挖孔全面屏，挖孔位于机身左上角，背部则是矩形三摄，外加背部指纹识别，有 3.5mm 耳机孔，Type-C 接口，而且看起来像是塑料机身。目前，三星尚未公布 Galaxy M51 的任何细节，配置也有待确认。