App Store 将登陆 20 个新国家和地区

诞生于 2008 年的 App Store 已经成为苹果迄今为止最成功的服务类产品。截止至 2019 年底，App Store 登陆了 155 个国家和地区，每周的访问量超过 5 亿用户，为开发者带来了逾 1550 亿美元的收入。

3 月 23 日，苹果宣布 App Store 将在今年登陆 20 个新国家和地区，这也使其支持的国家和地区总数达到 175 个，新增的 20 个新国家和地区分别是：阿富汗、马尔代夫、摩洛哥、缅甸、瑙鲁、赞比亚、塞尔维亚、伊拉克、加蓬、象牙海岸、佐治亚州、波斯尼亚和黑塞哥维那、喀麦隆、科索沃、利比亚、黑山共和国、莫桑比克、卢旺达、汤加、瓦努阿图。





苹果没有公布 App Store 在 20 个新国家和地区登陆的具体日期，但在开发者新闻页面中，苹果建议开发者在 4 月 10 日之前完成更新以确保应用在新国家/地区能被正确下载，所以推测 App Store 将最早于该时间点登陆上述新国家和地区。





编辑于 2020-03-24 09:49:06