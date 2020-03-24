App Store 将登陆 20 个新国家和地区

MarcusKei 发表于: 03-24 09:35:04
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这也使其支持的国家和地区总数达到 175 个。

诞生于 2008 年的 App Store 已经成为苹果迄今为止最成功的服务类产品。截止至 2019 年底，App Store 登陆了 155 个国家和地区，每周的访问量超过 5 亿用户，为开发者带来了逾 1550 亿美元的收入。

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3 月 23 日，苹果宣布 App Store 将在今年登陆 20 个新国家和地区，这也使其支持的国家和地区总数达到 175 个，新增的 20 个新国家和地区分别是：阿富汗、马尔代夫、摩洛哥、缅甸、瑙鲁、赞比亚、塞尔维亚、伊拉克、加蓬、象牙海岸、佐治亚州、波斯尼亚和黑塞哥维那、喀麦隆、科索沃、利比亚、黑山共和国、莫桑比克、卢旺达、汤加、瓦努阿图。


苹果没有公布 App Store 在 20 个新国家和地区登陆的具体日期，但在开发者新闻页面中，苹果建议开发者在 4 月 10 日之前完成更新以确保应用在新国家/地区能被正确下载，所以推测 App Store 将最早于该时间点登陆上述新国家和地区。



编辑于 2020-03-24 09:49:06

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CVlsc
沙发
sha
5小时前
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zarakk
板凳

朝鲜呢

5小时前
来自 iPhone 11
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gyb6016
地板
引用 @zarakk 的回复

朝鲜呢

看来你对朝鲜三胖兄还是挺有感情😁啊！
4小时前
来自 威锋网页版
一般不闹心
4 楼

朝鲜还是没有。哈哈哈

4小时前
来自 iPhone 8
涛小贱
5 楼

还不是天朝和其他区……~

4小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
JolinSHE1101
6 楼

居然还有这么多国家没有App Store！那他们在这之前怎么下载App呢？

4小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
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jiejie123jj
7 楼

木有瓦坎达么

3小时前
来自 iPhone 11
chilamsun
8 楼

這些地方會用iPhone？

3小时前
来自 iPhone 11
jackangle
9 楼
引用 @JolinSHE1101 的回复

居然还有这么多国家没有App Store！那他们在这之前怎么下载App呢？

注册其他国家的id就行

2小时前
来自 iPhone XR
lu357354258
10 楼

天朝呢

2小时前
来自 iPhone 11 Pro
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