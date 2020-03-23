耐克再次联名PlayStation推出球鞋：限量50双

乔纳森森森 发表于: 03-23 18:31:18
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爱了，爱了，这配色。
喜欢收藏球鞋的朋友肯定知道，著名鞋厂耐克经常会推出一些联名款的球鞋来吸引“鞋迷”的眼球。你是否知道，近日耐克又和 PlayStation 合作推出球鞋了，这已经不是二者第一次合作了，之前双方曾推出过联名款的 AF1 和 PG2。
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不过这一次双方并不是为了“吸金”，这次推出的联名球鞋是限量款，并不对外出售。据悉，这款名为 PlayStation X Air Max 90s 联名球鞋只限量生产 50 双。

那么如何才能获得呢？原来这双球鞋是《美国职业棒球大联盟 20》游戏举办的一个活动，玩家需要完成相关活动，并参与抽奖才有机会获得这款限量版联名球鞋。如果真的想获得这款球鞋的话，可能需要关注一下一些海外的二手市场了。

如果真的流入到二手市场的话，估计价格肯定不便宜。
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小鸡哥哥T
沙发
50双？怕是没走出仓库就没货了吧
昨天 18:57
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syzx30002004
板凳

莆田：全码现货，预定中

昨天 19:02
来自 iPhone 11 Pro Max
试探你的温柔
地板

只要有联名两个字，价格翻翻翻～smile

昨天 19:10
来自 iPhone 7 Plus
黑娃Ver
4 楼

推出什么都没有用了，股票该跌的还是要跌

昨天 21:03
来自 iPhone 11 Pro
VenenoTiger
5 楼

难道没有人ios软件里打开是这样？？每一条新闻都是 @小编

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昨天 22:00
来自 iPhone XS
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一网住情深
6 楼
真好看，价格如何？
昨天 22:07
来自 威锋网页版
你是真狠
7 楼
引用 @VenenoTiger 的回复

难道没有人ios软件里打开是这样？？每一条新闻都是 @小编

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我也是这样

昨天 22:54
来自 iPhone SE
暴打你狗头
8 楼

鞋子也开始弄起了

昨天 22:59
来自 iPhone 11
WeiFengForum
9 楼
莆田系了解一下
4小时前
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