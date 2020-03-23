耐克再次联名PlayStation推出球鞋：限量50双

喜欢收藏球鞋的朋友肯定知道，著名鞋厂耐克经常会推出一些联名款的球鞋来吸引“鞋迷”的眼球。你是否知道，近日耐克又和 PlayStation 合作推出球鞋了，这已经不是二者第一次合作了，之前双方曾推出过联名款的 AF1 和 PG2。不过这一次双方并不是为了“吸金”，这次推出的联名球鞋是限量款，并不对外出售。据悉，这款名为 PlayStation X Air Max 90s 联名球鞋只限量生产 50 双。那么如何才能获得呢？原来这双球鞋是《美国职业棒球大联盟 20》游戏举办的一个活动，玩家需要完成相关活动，并参与抽奖才有机会获得这款限量版联名球鞋。如果真的想获得这款球鞋的话，可能需要关注一下一些海外的二手市场了。如果真的流入到二手市场的话，估计价格肯定不便宜。